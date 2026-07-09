El efecto Kang-In Lee en el PSG que el Atlético de Madrid quiere replicar

Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUL 2026 - 12:52h.

El conjunto rojiblanco sabe que el fichaje del surcoreano puede ser un 'bombazo' en marketing

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El fichaje de Kang-In Lee por el Atlético de Madrid puede cambiar el mercado del conjunto colchonero. Después de que Fabrizio Romano adelantase el acuerdo total entre el club rojiblanco y el Paris Saint-Germain por una cantidad cercana a los 40 millones de euros, todo apunta a que la oficialidad llegará en los próximos días. La operación ya está haciéndose notar fuera del terreno de juego y en Corea del Sur, el interés por el Atlético se ha disparado hasta el punto de que los medios locales ya hablan del impacto comercial que puede generar la llegada del internacional surcoreano. No es casualidad que, hace apenas unas semanas Suga, integrante de BTS, apareciera con la nueva camiseta rojiblanca de la temporada 2026/27 durante uno de los conciertos celebrados en el Riyadh Air Metropolitano y que hace poco se oficializara el nacimiento de la primera peña oficial del Atlético de Madrid en Corea del Sur.

El precedente que ilusiona al Atlético de Madrid

Según informa Esto Es Atleti, la prensa surcoreana recoge que lo sucedido cuando Kang-In Lee aterrizó en el Paris Saint-Germain en 2023 fue un auténtico fenómeno comercial. El 70% de las camisetas vendidas por la tienda oficial del PSG en Seúl correspondían al dorsal del futbolista, un dato que convirtió al internacional surcoreano en uno de los mayores activos de marketing del club francés en Asia.

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Ese precedente es el que ahora ilusiona al Atlético de Madrid ya que el conjunto rojiblanco puede vivir un crecimiento similar gracias a un jugador que conecta de manera directa con millones de aficionados pertenecientes a un mercado que todavía no ha sido explotado.

Kang-In Lee puede traer muchos ingresos al Atlético de Madrid

El impacto de Kang-In Lee va más allá de la venta de camisetas. Su llegada puede traducirse en un aumento de las audiencias televisivas en Corea del Sur, un mayor interés de patrocinadores asiáticos y un crecimiento del turismo deportivo, con numerosos aficionados desplazándose hasta Madrid para seguir los partidos del Atlético en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto colchonero, la operación brinda rendimiento deportivo casi inmediato y una expansión internacional en un mercado estratégico.