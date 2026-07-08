Sólo tienen dos amistosos programados durante el verano

El Atlético podría sufrir la 'desargentinización' más grande de los últimos años

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El Atlético de Madrid sigue perfilando su pretemporada. Un verano que estará marcado por la disputa del Mundial 2026, que obligará al club rojiblanco a arrancar los entrenamientos con muchísimas ausencias durante las primeras semanas. Además, todo apunta a que la primera jornada ante el Málaga CF también deberá retrasar su fecha.

La pretemporada del Atlético arrancará el próximo lunes 13 de julio con los pertinentes reconocimientos médicos en Majadahonda. Un día más tarde, el martes 14 de julio, los jugadores disponibles se marcharán a Los Ángeles de San Rafael para hacer su habitual 'stage' de verano, aunque esta vez sólo durante cinco días, hasta el sábado 18 de julio.

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Todo esto será sin los jugadores que están o en el Mundial: Marcos Llorente, Pubill, Baena y Grimaldo con España; Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez con Argentina; y Sorloth con Noruega. Además, Obed Vargas y José María Giménez también se incorporarán más tarde tras haber estado presentes en la cita mundialista, aunque el uruguayo no llegó a debutar.

Calendario de pretemporada y partidos amistosos del Atlético de Madrid

De momento, el Atlético solo tiene fijados dos partidos amistosos en su calendario de verano. El sábado 1 de agosto se medirá al Manchester United en Estocolmo, mientras que el domingo 9 de agosto viajará hasta Seúl para enfrentarse al Manchester City. Todo apunta a que intentarán cerrar algún amistoso más, ya sea antes o después de esas fechas.

Y todo ello condicionado, además, por la disputa de la jornada 1. En teoría, el Atlético-Málaga que abre LaLiga se debe disputar el fin de semana del 16 de agosto, pero si el Atleti tiene varios jugadores en semifinales del Mundial, ese partido se retrasará diez días y el debut liguero no se producirá hasta el fin de semana del 23 de agosto, ante el Villarreal.