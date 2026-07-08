Sólo Giuliano Simeone y Juan Musso parecen tener garantizada su continuidad

El Atlético de Madrid cambia de opinión con Julián Álvarez y Apollo decide: "Por primera vez"

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El Atlético de Madrid está ante un verano en el que se prevén cambios. Muchos cambios. Julián Álvarez está llamado a ser uno de los grandes protagonistas tras mostrar su deseo de salir, pero no es el único. Si algo caracteriza a la plantilla de Diego Pablo Simeone es que está plagada de jugadores argentinos, hasta seis, todos actualmente con la selección en el Mundial 2026.

La cuestión es que muchos de ellos podrían hacer las maletas este mismo verano y dar paso a una nueva era. Esa nueva era arranca precisamente en el banquillo, donde Nelson Vivas ha hecho las maletas y deja de ser segundo entrenador de Simeone. A cambio, regresa un viejo conocido como Gabi Fernández para ser la mano derecha del Cholo.

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Los jugadores argentinos del Atlético de Madrid

En la plantilla, de los seis argentinos solo hay dos que parecen tener garantizada su continuidad: Giuliano Simeone y Juan Musso. El meta tiene contrato hasta 2028 y el extremo renovó hasta 2030 el pasado mes de enero, consolidado ya como uno de los jugadores más importantes a las órdenes de su padre.

De los cuatro restantes, hay más dudas que certezas, empezando por un Julián Álvarez que mostró de manera pública su deseo de salir. En el Atlético empiezan a ver con buenos ojos una posible marcha, pero priorizarían que no sea en un equipo de LaLiga. Es decir, que no quieren que se vaya al Barcelona ni al Real Madrid, pero abren la puerta a clubes como el Arsenal o el PSG en caso de que llegue una buena oferta.

Thiago Almada tiene un pie y medio fuera y todo apunta a que se marchará a River Plate después de un año bastante decepcionante. Además, en Italia aseguran que el Atlético también está ofreciendo a Nahuel Molina, que sólo tiene contrato hasta 2027, por lo que está ante su último verano para que el club pueda hacer algo de caja con su salida.

A ellos hay que añadir el caso de Nico González, que estaba en calidad de cedido y pertenece a la Juventus. La idea que manejan desde el Metropolitano es seguir contando con el argentino, pero de momento han parado las negociaciones para priorizar otras operaciones, por lo que su futuro vuelve a estar en el aire.

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En total, estaríamos hablando de hasta cinco posibles salidas argentinas: Nelson Vivas del cuerpo técnico y Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina y Nico González desde la plantilla rojiblanca. Y por si fuera poco, Diego Pablo Simeone acaba contrato en 2027.