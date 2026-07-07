El Atlético prepara la rampa de salida para Nahuel Molina

Juan Pérez 07 JUL 2026 - 13:10h.

Un ofrecimiento con intermediarios que le podría devolver a la Serie A

Las cifras exactas del fichaje de Kang-in Lee por el Atlético de Madrid

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La relación del Atlético de Madrid y Nahuel Molina pasa por un nuevo capítulo en este verano tras dos años de amoríos donde las partes siempre han tenido dudas, más aún con los ofrecimientos actuales a otros equipos. La suplencia continuada del internacional argentino, a la sombra de Marcos Llorente, deja un panorama complejo donde aparece por primera vez un equipo Champions de la Serie A en el horizonte.

El trance del mercado de fichajes antes, durante y después del Mundial 2026 es mucho más intenso cada cuatro años, motivo para entender el movimiento alrededor de un jugador como Nahuel Molina. Según el periodista especializado en el mercato, el italiano Nicolò Schira, un intermediario transalpino ha ofrecido al lateral derecho al Nápoles para buscarle una salida antes del 1 de septiembre.

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La existencia de ese intermediario desvela o bien la necesidad del Atlético de Madrid por mover ficha para recuperar un buen montante económico o el giro de guion en el jugador para replantearse una nueva aventura. Y tiene sentido porque Nahuel llega después de rechazar el interés del Bournemouth la temporada pasada con la mochila de ser un recambio de lujo, pero nada parecido a alguien trascendental en el Atleti.

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El movimiento del Atlético para la plantilla de la 26/27 es obvio tras los fichajes de Grimaldo, el ya cerrado de Kang-in Lee y el más que posible de Hjulmand, por lo que el cartel de las salidas tiene la puerta abierta. Nahuel no ha tenido continuidad real en el Atlético de Madrid en esta última temporada, y aún así su valor de mercado sigue en lo más alto por sus actuaciones y por su rol en Argentina. Aún así lo cierto es que la confianza ciega de Simeone en Marcos Llorente le deja sin apenas oportunidades más allá de ser un revulsivo único y un buen sustituto para cuando el español no está disponible.

De hecho las dos únicas etapas de Nahuel con cierta regularidad en el once titular de los rojiblancos pasan por la lesión de Llorente a finales de noviembre y el descanso de este en LaLiga tras ser fundamental en Champions League. Es un jugador con mucho valor para el Cholo, con un camino ideal para seguir brillando en el Mundial y con una decisión por delante para cambiar su rumbo y buscar la titularidad en una Serie A donde ya deslumbró con el Udinese.