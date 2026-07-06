Las cifras exactas del fichaje de Kang-in Lee por el Atlético de Madrid

Juan Pérez 06 JUL 2026 - 14:16h.

El surcoreano firma hasta 2031 como jugador rojiblanco

El Sporting vuelve a rechazar una oferta por Hjulmand y el Atlético ya sabe hasta dónde debe subir para ficharlo

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La negociación final entre Atlético de Madrid y PSG para cerrar el traspaso de Kang-in Lee llegan a buen puerto con la vinculación del jugador surcoreano por la entidad rojiblanca hasta 2031. El movimiento de Mateu Alemany desde hace meses para convencer al jugador pasa por darle un rol mayor del que tiene actualmente en el campeón de la Champions League, y ahora las cifras son definitivas.

Kang-in Lee va a vestir la elástica colchonera durante las próximas cuatro temporadas por un montante que puede llegar a los 40 millones de euros. La información de Rubén Uría desgrana una operación de 35 millones de euros fijos con unas variables que pueden aumentar hasta los cinco millones, aunque por ahora no hay detalles de cuáles son los objetivos fijados por ambos clubes.

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En las últimas semanas la operación parecía enquistada a pesar de tener acordado con el jugador el traspaso desde hace meses tal y como afirma Fabrizio Romano, pero ahora parece el momento de la firma. El movimiento está finiquitado de forma verbal a falta de la firma de todas las partes, pero el precio está fijado hasta convertir al jugador de 25 años en el segundo movimiento de Alemany después de la oficialidad de Grimaldo.

El propio Rubén Uría ha confirmado en varias ocasiones que la estimación del mercado del Atlético de Madrid para esta temporada es de hacer una inversión neta de unos 60 millones. Falta ver qué beneficio es capaz de sacar la dirección deportiva en el mercado de fichajes para acometer más traspasos, porque esa cifra sin salidas es exactamente el gasto que hay entre Grimaldo y Kang-in Lee. Por eso el valor de la operación salida es trascendental.

Con la calidad asegurada tras la llegada de Kang-in Lee y la apuesta por un titular en el lateral izquierdo, todo apunta a conseguir algo de músculo en la medular con la apuesta por Hjulmand, mientras el enfoque del delantero queda para la escena final. El caso Julián Álvarez puede desbloquear todo un universo de posibilidades, por lo que la decisión para dejarlo ir o apostar por su continuidad puede convertir el Atleti en una revolución en las próximas semanas.