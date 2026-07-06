Los flecos por el fichaje de Kang In Lee, una negociación con el PSG de más de un mes

Juan Pérez 06 JUL 2026 - 09:42h.

A falta de saber el precio final entre pago y variables

El Atlético de Madrid acelera dos fichajes para sustituir a Julián Álvarez: 80 millones y ya hay contactos

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El fichaje de Kang-In Lee por el Atlético de Madrid lleva más de una semana en la recta final, pero esta parece la definitiva después de la intensificación en las negociaciones tras la eliminación de Corea del Sur en el Mundial. El chasco en la fase de grupos ha dado paso a un pequeño duelo con el correspondiente movimiento entre clubes para finiquitar una de las operaciones más enquistadas del mercado en la búsqueda por encontrar al sustituto de Griezmann.

La primera tentativa del Atlético por Kang-In Lee a principios de junio denota la intensidad de un traspaso tan importante como este para todas las partes. El jugador desea tener más minutos con un rol principal, el Atlético encuentra su pieza clave en la zona de ataque para suplir al francés y el PSG mueve el banco a sabiendas de que no era un imprescindible por Luis Enrique, y a pesar de eso va a sacar una buena tajada.

La relevancia de Kang-in Lee en el escenario de dos equipos tan importantes como lo son PSG y Atleti hace aún más dura la charla para consolidar el precio con las condiciones del fichaje. Los dos clubes llevan un mes con el nombre del surcoreano encima de la mesa, y a pesar de que el acuerdo con el jugador era total hace unas semanas, la confirmación de esa recta final no llega hasta ahora según Fabrizio Romano.

La única cifra previa de lo que podía pedir el PSG era de unos 25 millones de euros con 5 en variables, pero ahora con el acuerdo todavía no se ha filtrado nada. De hecho esos pequeños flecos apuntan al condicionante por el que todo se ha retrasado tanto, porque más allá del precio inicial hay muchos pequeños detalles que significan millones a medio plazo entre variables, porcentajes de futura venta e intermediarios, más aún en una operación tan grande como esta.

El exjugador de Valencia y Mallorca apunta de nuevo a LaLiga en una tercera etapa donde debe ser trascendental, y precisamente ese rol en la selección ha podido ser otro de los causantes del aplazamiento en las negociaciones. Kang-in Lee ha sido de los pocos jugadores de Corea que ha levantado la voz para pedirle perdón a su país, por lo que no sería extraño imaginar una pausa en la oficialidad del jugador para tomar distancia con el drama mundialista.

Con facilidad para caer a banda, la mejor posición de Kang-in Lee es detrás del punta, una definición que le deja como sustituto de Griezmann que apunta a llegar para para los primeros días de la pretemporada. Creatividad, calidad, desborde, y creación al servicio de Simeone para apuntalar el ataque de los rojiblancos a partir de la temporada 26/27.