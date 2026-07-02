Alberto Cercós García 02 JUL 2026 - 18:23h.

Ante los rumores de que Greenwood puede terminar jugando en el Atleti, la afición colchonera alza la voz

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El posible fichaje de Mason Greenwood por el Atlético de Madrid ha desatado una intensa polémica entre la afición rojiblanca incluso antes de que exista una oferta oficial. Las informaciones publicadas en las últimas horas desde Turquía apuntan a que el club madrileño ha mostrado interés por el delantero inglés del Olympique de Marsella, al que considera una opción para reforzar su ataque si se producen movimientos importantes en la plantilla este verano. Sin embargo, más allá de sus cifras deportivas, el nombre de Greenwood ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde numerosos aficionados han expresado su rechazo a una hipotética incorporación. Mensajes en redes sociales como "me doy de baja", "no quiero verle con esta camiseta" o "hay líneas que un club no debe cruzar" se han multiplicado entre seguidores que consideran incompatible el fichaje con los valores que, a su juicio, debe representar la entidad.

El debate no gira en torno a su rendimiento sobre el césped. Greenwood, de 24 años, ha relanzado su carrera tras su salida del Manchester United con buenas actuaciones primero en el Getafe y después en el Olympique de Marsella, despertando el interés de varios clubes europeos. Sin embargo, su nombre continúa inevitablemente ligado al caso que marcó su trayectoria en Inglaterra. En enero de 2022 fue detenido después de que su pareja hiciera públicas en redes sociales unas acusaciones acompañadas de material gráfico y de audio. Posteriormente fue acusado de delitos relacionados con intento de violación, agresión y comportamiento controlador y coercitivo. En febrero de 2023, la Fiscalía británica retiró todos los cargos al explicar que testigos clave dejaron de colaborar y que habían surgido nuevas pruebas que reducían las posibilidades de una condena. El procedimiento quedó archivado y nunca llegó a celebrarse un juicio, por lo que Greenwood no fue declarado culpable ni absuelto por un tribunal.

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La respuesta de la afición es tajante

Precisamente ese contexto es el que alimenta la división entre los aficionados del Atlético. Mientras algunos defienden que, al no existir una condena, el futbolista tiene derecho a continuar con su carrera profesional, otros sostienen que el club debe tener en cuenta también el impacto reputacional y los valores que proyecta una operación de este calibre. La controversia ha trascendido el plano deportivo y se ha convertido en un debate ético que amenaza con acompañar cualquier paso que dé la dirección deportiva. Por el momento, el Atlético no ha anunciado ningún acuerdo ni ha confirmado negociaciones oficiales, pero el simple interés por Greenwood ya ha bastado para abrir en redes sociales una de las discusiones más delicadas del mercado de fichajes.