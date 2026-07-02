La RFEF anunció 11 sedes iniciales, pero dos se han caído, otras dos han entrado y hay varias en duda

Primera propuesta para el nuevo estadio del Málaga CF en la Universidad

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Mientras se disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las miradas de buena parte de los aficionados españoles empiezan a apuntar al Mundial 2030. Un torneo que se celebrará en España, Portugal y Marruecos y que contará, además, con partidos inaugurales en Sudamérica. La RFEF ya anuncio hace dos años los 11 estadios españoles que acogerían partidos de la cita, pero se han producido novedades desde entonces.

Aprovechando que restan sólo cuatro años para el torneo, en ElDesmarque repasamos la situación de todas las sedes de España para el Mundial 2030.

Sedes y estadios de España para el Mundial 2030

Camp Nou. Con permiso de Casablanca, será uno de los estadios más grandes del torneo. Tendrá capacidad para cerca de 105.000 espectadores. Actualmente está en obras, con la tercera gradería aún sin abrir. La idea es elevar la cubierta en verano de 2027, fecha clave para empezar a vislumbrar el estadio completado.

Santiago Bernabéu. Pese a que su aforo es inferior a los 80.000 espectadores, se postula como el gran favorito para acoger la gran final del torneo. Ha sufrido una gran remodelación y es el único recinto español que cuenta con césped y techo retráctil.

Metropolitano. Con casi 71.000 asientos, el estadio del Atlético de Madrid ha llegado a estar en duda ante la postura del propio club, que podría valorar la opción de renunciar al torneo para acoger conciertos durante el verano. De momento, sin novedades.

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La Cartuja. El único estadio de toda la mitad sur peninsular. Con capacidad para casi 70.000 personas y remodelado hace poco más de un año. Aún están pendientes de remodelar también la zona exterior y, sobre todo, los accesos.

San Mamés. Es otro que tiene el cartel de duda. Ante la incertidumbre por la viabilidad económica y el impacto social, en el País Vasco están contemplando la posibilidad de unir las candidaturas de Bilbao y San Sebastián en una sola, por lo que solo habría dos partidos en cada estadio. En el recinto del Athletic caben unos 53.000 espectadores.

Gran Canaria. Se está sometiendo ya a la primera fase de la reforma, con la idea de ampliar el aforo hasta los 44.000 espectadores, construir una pequeña grada superior, acercar los asientos de los fondos a las porterías y cubrir por completo todo el recinto.

La Romareda. Será el estadio más moderno de España en el Mundial 2030, al menos en cuanto a fecha de inauguración. El viejo recinto se ha derribado por completo y actualmente se está levantando el nuevo en los mismos terrenos. Las obras están cumpliendo los plazos y, en teoría, debería estar listo en verano de 2027. Tendrá capacidad para unos 43.000 espectadores.

RCDE Stadium. Será uno de los más pequeños del torneo, con 40.500 asientos disponibles. Es uno de los que peor nota tiene y no está descartado que pueda caer de la candidatura, más aún ante la cercanía con el Camp Nou.

Anoeta. Misma situación que San Mamés, con opción de unir las sedes. En su caso, deberá ampliar algo más el aforo, ya que actualmente no alcanza los 40.000 asientos que exige la FIFA.

Málaga y A Coruña renuncian, Vigo y Valencia entran

En un principio, la RFEF anunció que La Rosaleda y Riazor completarían la lista de 11 sedes que España presentó a la FIFA para acoger partidos del Mundial 2030. Por contra, tanto en Málaga como en A Coruña han renunciado a la cita. En la ciudad andaluza no terminaban de ver claro qué hacer con su estadio dentro de los plazos marcados y ahora se han decidido a construir uno nuevo. Y en Galicia dudaban con la necesidad de tener un recinto tan grande teniendo en cuenta su masa social.

A cambio, el Nou Mestalla y Balaídos serán, en teoría, sus sustitutos. El nuevo estadio del Valencia debe estar listo en septiembre de 2027 y tendrá unos 70.000 asientos, convirtiéndose en uno de los más grandes del país. En Vigo, el alcalde ha insistido por activa y por pasiva para introducir un estadio de Balaídos que actualmente está en obras en la grada de Gol y cuyo plan pasaría por derribar y construir también la grada de Tribuna.