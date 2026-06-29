Primera propuesta para el nuevo estadio del Málaga CF en la Universidad

El Ayuntamiento ha confirmado la construcción de una 'Nueva Rosaleda'

Desvelado el nuevo estadio del Rayo Vallecano

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Málaga se prepara para la construcción de un nuevo estadio. Meses después de rechazar su presencia entre las sedes del Mundial 2030 y tras un estudio entre las distintas alternativas para ampliar La Rosaleda o mudarse de estadio, el ayuntamiento de la ciudad ha apostado de manera definitiva por la construcción de un nuevo recinto. Las dos opciones finalistas que manejaban las instituciones señalaban a San Cayetano y la Universidad. Y finalmente, se han decantado por esta última.

Dónde estará el nuevo estadio del Málaga CF

El estudio señalaba que, que en caso de remodelar el estadio actual de La Rosaleda, sólo se optaba a una capacidad máxima de 43.000 espectadores. Es decir, que si el club y la ciudad querían un recinto más grande, había que mudarse. Las tres administraciones públicas que tienen la titularidad del estadio, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, han apostado finalmente por trasladarse a la zona de la Universidad.

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Allí, las opciones son mucho mayores, según sostienen. El nuevo estadio podría tener capacidad para 55.000 espectadores y las conexiones con la ciudad son mucho mejores que las de San Cayetano, la otra posible ubicación de entre las cuatro candidatas iniciales. Esta es la ubicación exacta de los terrenos donde se construirá el Nuevo Estadio de La Rosaleda.

La propuesta para el nuevo estadio del Málaga CF

Con la ubicación decidida, en un futuro cercano tocará valorar las posibles propuestas que lleguen a las instituciones. Y a la espera de conocer fechas con más exactitud y la apertura de ese proceso de presentación de proyectos, hay un estudio de arquitectura que se ha adelantado y ha desarrollado ya una posible propuesta.

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Concretamente, ha sido el estudio malagueño SYT Arquitectos en el que ha publicado un vídeo a través de las redes sociales "de la que podría ser La nueva Rosaleda en 2032, en la ubicación planteada por el Ayuntamiento de Málaga" y, según sostienen, "respondiendo al aforo previsto y a las dimensiones reales de la parcela".

La propuesta, de momento, es más visual que realista, pues está formada por un estadio de dos anfiteatros muy similar a La Rosaleda actual, con una cubierta completa que envolvería al estadio y, sobre todo, con unos exteriores especialmente espaciosos.