Alberto Cercós García 24 JUN 2026 - 16:05h.

La Comunidad de Madrid lanza una propuesta a dos años vista para remodelar íntegramente el Estadio del Rayo Vallecano

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Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso decisivo para el futuro del Estadio de Vallecas con la presentación de un proyecto de remodelación integral del recinto que supondrá una inversión de 60 millones de euros. El plan, conocido este miércoles por el Consejo de Gobierno a través de un informe elaborado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, contempla ampliar la capacidad del estadio desde los cerca de 14.500 espectadores actuales hasta, al menos, 18.500, además de modernizar completamente sus instalaciones para adaptarlas a las exigencias del fútbol profesional y de las competiciones internacionales. Las obras tendrían un plazo estimado de ejecución de 24 meses y se desarrollarán de forma compatible con la actividad deportiva del Rayo Vallecano.

El proyecto prevé recuperar una de las señas históricas del estadio mediante la construcción de una nueva grada en el fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz, donde actualmente no existen localidades para espectadores. Asimismo, se adaptarán las dimensiones del terreno de juego a los estándares establecidos por LaLiga y se llevará a cabo una profunda renovación del interior del recinto, con nuevos asientos, mejora de pasillos y escaleras, así como la redistribución de espacios para optimizar zonas como los vestuarios, la sala de prensa, la zona mixta, el palco de honor y el resto de dependencias destinadas a clubes, profesionales y aficionados.

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Más detalles sobre la propuesta de la Comunidad de Madrid

La actuación también respetará el valor patrimonial del estadio, catalogado con protección parcial, mediante una intervención en la fachada basada en una doble piel ligera, translúcida y permeable que permitirá conservar y poner en valor la estructura original del edificio. Paralelamente, la Comunidad de Madrid proyecta levantar un edificio multifuncional en una parcela de su propiedad situada en la calle Arroyo del Olivar, conectado directamente con el estadio y dotado de un aparcamiento subterráneo. Este nuevo espacio ampliará los servicios disponibles y permitirá que las instalaciones puedan acoger actividades deportivas, culturales y sociales más allá de los días de partido.

Con esta propuesta, el Gobierno regional reafirma su apuesta por mantener al Rayo Vallecano en su histórico emplazamiento, descartando por el momento la construcción de un nuevo estadio en otra ubicación. La remodelación se enmarca en un proceso iniciado en 2024 y da continuidad a las actuaciones de mejora ejecutadas en los últimos años, con el objetivo de convertir el Estadio de Vallecas en un recinto moderno, accesible y preparado para las necesidades del fútbol actual, sin perder su identidad ni su estrecha vinculación con el barrio.