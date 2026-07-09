Sólo el Arsenal y el Barça igualan al equipo rojiblanco

El Atlético de Madrid apuesta todo al sustituto de Sorloth: nueva reunión por el fichaje

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El dato es tan conciso como relevador: ningún club en todo el mundo tendrá más jugadores que el Atlético de Madrid en estos cuartos de final del Mundial 2026. El equipo rojiblanco ya podía presumir de ser el segundo equipo de LaLiga que más futbolistas aportaba al torneo, pero es que además la gran mayoría de ellos ha conseguido llegar a estas rondas finales. Y además, tienen serias opciones de plantarse también en semifinales.

El Atlético tiene actualmente diez jugadores en cuartos de final, ya sea contando con Grimaldo y sin Nico González o sin Grimaldo y con Nico. Los únicos clubes que igualan esa cifra son el Arsenal y el Barcelona, tal y como ha detallado atletico_stats en sus redes sociales. Por detrás quedan clubes como el PSG, el Real Madrid y el Manchester City, con siete futbolistas cada uno.

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Jugadores del Atlético de Madrid en cuartos del Mundial 2026

Los diez atléticos que están en cuartos se reparten en tres selecciones: España, Argentina y Noruega. En el combinado español están Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, que se convirtió en futbolista rojiblanco hace apenas unos días. En la Albiceleste están Giuliano Simeone, Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada y Julián Álvarez, sacando de esta ecuación a un Nico González que actualmente pertenece a la Juventus. Y en los noruegos, Alexander Sorloth.

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Inicialmente, el Atlético llevó 12 futbolistas al Mundial, aunque el contrato de Nico acabó el 30 de junio y un día después anunció la incorporación de Grimaldo. Así pues, sólo dos han caído eliminados hasta ahora: José María Giménez sin llegar a debutar con una selección de Uruguay que se marchó en fase de grupos y Obed Vargas, que tuvo minutos en varios partidos de un México que cayó en octavos de final ante Inglaterra.