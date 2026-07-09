Rubén Uría Madrid, 09 JUL 2026 - 09:33h.

El Atlético de Madrid y el Sporting CP han llegado a un acuerdo por el centrocampista danés. Será jugador del Atlético de Madrid este verano.

Cuándo empieza la pretemporada 2026 del Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid ha cerrado el fichaje de Morten Hjulmand, centrocampista danés del Sporting de Portugal. El jugador ya tiene un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para firmar un contrato de 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. El jugador está como loco por venir al Atleti y está empujando todo lo que puede. A falta de unos trámites y de la firma, Hjulmand va a jugar a las órdenes del Cholo Simeone, porque ambos clubes han dado luz verde para que sea así.

El Atlético de Madrid cierra el fichaje de Morten Hjulmand

Estos días, los representantes del medio danés (agencia BTAM) han estado reunidos en Madrid con el director deportivo de los colchoneros, Mateu Alemany, para cerrar un acuerdo entre el jugador y el club español. Las negociaciones entre clubes se han sucedido y según ha podido saber ‘El Club de Uría’, hay un principio de acuerdo entre Sporting de Portugal y Atlético de Madrid por 40 M€ más 5M€ en concepto de diferentes bonus. Por objetivos, por rendimiento, número de partidos disputados, posibles clasificaciones para la Champions League y por supuesto, por títulos. Aún faltan unos trámites por sellarse, pero ambos clubes están ya en la fase de intercambiar documentos y si nada se tuerce de manera inesperada, repito si no pasa algo sumamente extraño, Morten Hjulmand va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid.

La voluntad del jugador ha sido clave, pudo haber llegado el pasado mercado de invierno y ahora unos meses después, Mateu Alemany ha insistido y ha conseguido cerrar el fichaje del danés. Un jugador que quería Simeone y que va a tener en el Atleti. El objetivo del Atlético de Madrid pasaba por poder contar con Hjulmand ya el próximo lunes, para que pueda empezar la pretemporada bajo las órdenes de Diego Simeone e incorporarse el día 13 a las sesiones del Atleti para después desplazarse a Segovia a Los Ángeles de San Rafael y luego poder estar con el equipo en los partidos amistosos de Estocolmo (ante Man. United) y de Corea (ante Man. Citty). Según ha podido confirmar ‘El club de Uría’, Diego Simeone ya ha hablado con el que será su nuevo jugador y pieza clave para el centro del campo, para explicarle qué rol tendrá en el Atlético de Madrid.

Se trata de un futbolista con una gran proyección y a sus 27 años ya ha demostrado de lo que es capaz. Centrocampista defensivo muy de la cuerda del Cholo que está preparado para dejarse la piel y poder liberar más a Pablo Barrios en la fase de creación haciendo de guardaespaldas. Solo en la temporada pasada disputó 4036’ minutos con el Sporting, anotando tres goles y seis asistencias.