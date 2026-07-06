Grimaldo fue el primero en llegar y Kang In Lee podría ser el segundo

Las cifras exactas del fichaje de Kang-in Lee por el Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid arrancará el 13 de julio una temporada 2026/2027 en la que se esperan muchas caras nuevas. De momento, los únicos en marcharse ha sido Griezmann y Lenglet y el único en llegar ha sido Alejandro Grimaldo, que está disputando el Mundial 2026. Pero se esperan más movimientos, condicionados sobre todo por lo que suceda con el futuro de un Julián Álvarez que ahora mismo está en el limbo.

El apartado de fichajes se antoja determinante para dar un paso adelante en las competiciones del próximo curso. Tras Grimaldo, todo apunta a que el siguiente jugador en aterrizar en el Metropolitano será Kang In Lee, procedente del PSG. El tercero podría ser Nico González en propiedad, pues jugó en calidad de cedido el pasado curso. Y el cuarto, un Mortem Hjulmand que ya tiene un acuerdo con el equipo rojiblanco.

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El posible once de Simeone con todos los fichajes

Con todo esto sobre la mesa, toca empezar a moldear el posible once de Simeone de cara a la próxima temporada. Salvo sorpresa, todo apunta a que Jan Oblak seguirá defendiendo la portería un curso más, pues hubo rumores de una posible salida pero, de momento, no se han producido movimientos.

En defensa, Marcos Llorente es fijo por la derecha y Grimaldo está llamado a hacerse un hueco por la izquierda. Hancko y Pubill completarían un eje de garantías. Y si Simeone apuesta por un 5-3-2 con carrileros, Le Normand sería actualmente el tercer central, aunque todo apunta a que el Atlético se reforzará en el eje de la zaga.

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En la medular, Hjulmand y Pablo Barrios estarían llamados a formar el doble pivote. Kang In Lee, Giuliano Simeone y Lookman serían las tres opciones para jugar en los extremos en un 4-4-2, mientras que Baena podría entrar en la medular un posible 5-3-2 en la medular para que Kang In Lee o Lookman jueguen más arriba. Y es que en la delantera, de momento, estaría un Julián Álvarez que quiere marcharse, mientras que el Atlético le quiere retener.