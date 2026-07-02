Lucas Gatti 02 JUL 2026 - 20:26h.

El jugador, dispuesto a volver a Argentina

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River Plate sigue pisando fuerte en este mercado de fichajes. Tras las llegadas de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González, ahora va a la carga nuevamente por Ángel Correa, con presente en Tigres de México. Por el delantero de 31 años hay negociaciones abiertas desde hace varias semanas, pero todavía no se llegó a un acuerdo definitivo. Mientras tanto, el argentino trabaja junto al plantel mexicano de UANL en la pretemporada.

Según pudo saber ElDesmarque, el conjunto argentino hará una nueva propuesta para comprar al ex atacante del Atlético de Madrid. La primera propuesta fue rechazada por la dirigencia mexicana, que únicamente dejará salir al delantero mediante la cláusula de rescisión que equivale a 18 millones de dólares, aunque esa cifra se podría modificar si le conviene a Tigres. El futbolista tiene contrato vigente hasta 2030.

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La oferta de River Plate por Ángel Correa

La primera oferta del cuadro millonario fue de 13,5 millones de dólares por la totalidad de la ficha del atacante de Rosario, Santa Fe (Argentina). El club mexicano rechazó la propuesta por insuficiente y se plantó en dejarlo salir solo por la cláusula de rescisión.

River no dará el brazo a torcer y seguirá insistiendo por él, ya que fue pedido por su entrenador, Eduardo Coudet. Tal es así, que desde Núñez preparan una última oferta de 15 millones de dólares para quedarse con Correa. Puertas adentro en el Monumental, reina el optimismo, y la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo, espera que las negociaciones lleguen a buen puerto.

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Mientras tanto, a la espera de una resolución de la novela, Angelito continúa con su preparación física y expectante de lo que pueda suceder, ya que le seduce jugar en River y volver al fútbol argentino, y el entrenador argentino Guido Pizzarro que conduce Tigres está al tanto de esta situación y advertido de que Correa podría continuar su carrera en River Plate.

Cuánto dinero se llevaría el Atlético de Madrid por Correa

En el caso de que el Millonario y los Auriazules lleguen a un acuerdo, el conjunto mexicano recibirá el 85 por ciento del monto de la venta, mientras que el 15% restante será para el Atlético de Madrid, donde jugó Correa entre junio de 2014 y mismo mes del 2025.

Hace un mes, Correa estuvo en Madrid inaugurando unas canchas de paddle y estuvo reunido junto con su representante con parte de la directiva colchonera, que es dueño de una parte de su pase. En esa reunión, el futbolista le pidió que analicen la propuesta de River y volvió a Monterrey para sumarse a Tigres, aunque en los primeros días de trabajo se ausentó y manifestó su intención de salir del club.

No obstante, la dirigencia argentina ha cerrado de palabra el contrato con el jugador en cuánto al salario, duración de este y términos personales. Solamente, faltaría que ambos clubes se pongan de acuerdo en el valor de la venta, y que institución se hará cargo de los impuestos que hay que pagar para que se haga la transferencia.