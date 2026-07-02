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España se traslada a Los Ángeles. La selección de Luis de la Fuente jugará este jueves ante Austria en busca de un billete en octavos de final del Mundial 2026. Lo hará en el SoFi Stadium, uno de los recintos más espectaculares del torneo, aunque sin nombre publicitario durante este mes debido a razones comerciales de la FIFA.

Cabe recordar que la selección española disputó sus dos primeros encuentros en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta, otro de los estadios más deslumbrantes del torneo, mientras que el tercero lo disputó en el Estadio Akron de Guadalajara.

En cuanto al recinto de Los Ángeles, donde España juega ante Austria, acogerá ocho partidos del Mundial 2026. Además, se ha generado cierto debate estos últimos meses, pues hay quienes consideran que se trata del mejor estadio del torneo y que allí se debería disputar una final que, por contra, se jugará en Nueva Jersey.

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SoFi Stadium, capacidad y curiosidades

El estadio de Los Ángeles tiene capacidad para unos 70.000 espectadores y está ubicado en el área metropolitana de la ciudad, en el estado de California, Estados Unidos. Se le conoce como el estadio más caro del mundo, ya que tuvo un coste aproximado de 5.000 millones de dólares. Fue inaugurado en setiembre de 2020 en un partido de la NFL.

Por dentro, destaca sin duda su gran videomarcador 360º, que tiene pantallas no sólo por la zona exterior, sino también por el interior. Tiene cuatro anfiteatros de gradas y no sólo es sede del Mundial, sino que también está previsto que sea el recinto donde se celebren los actos de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Su exterior también tiene una estética cuanto menos llamativa. Tiene una cubierta que no sólo cobre el terreno de juego, sino que da continuidad hasta el 'YouTube Theater', un pabellón multiusos situado en un edificio contiguo. Además, tiene un enorme lago en la zona exterior, así como miles de plazas de aparcamiento.

Qué partidos del Mundial se juegan en el estadio de Los Ángeles

El SoFi Stadium acogió el primer encuentro de Estados Unidos en este Mundial 2026, en el que la selección anfitriona ganó 4-1 a Paraguay. Tiene asignados un total de ocho partidos: cinco de la fase de grupos, dos de dieciseisavos y uno de cuartos de final. Si España llegara a cuartos, volvería a jugar en este recinto ante Estados Unidos o Bélgica.

Estos son todos los encuentros que acoge: