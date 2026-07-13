Los siete equipos con mundialistas en semis que podrían aplazar su debut en LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 13 JUL 2026 - 07:16h.

Hasta cinco partidos de la jornada 1 podrían verse afectados

Cuándo se disputará la jornada 1 aplazada de LALIGA para los equipos que aún tienen jugadores en el Mundial

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Ya sólo quedan cuatro selecciones vivas en este Mundial 2026: España, Francia, Inglaterra y Argentina, y todas ellas cuentan con la presencia de futbolistas pertenecientes a clubes de Primera División. Esto permite a siete clubes cumplir con el requisito necesario para poder aplazar sus cinco partidos correspodientes la jornada 1 de LALIGA EA Sports para poder cumplir con la normativa de la AFE en cuanto a las vacaciones de los jugadores.

El reglamento establece que los futbolistas deben tener al menos 21 días de vacaciones obligatorias y, además, siempre van a necesitar al menos una pequeña pretemporada para ponerse a punto y evitar así lesiones. La final del Mundial se disputará el 19 de julio y, el partido por el tercer puesto, el 18, por lo que viendo el inicio de la temporada liguera 26/27 señalado para el finde del 15 y el 16 de agosto, los jugadores presentes en semifinales no llegarían a tiempo para estar al 100% en el debut.

Por ello, Javier Tebas ya anunció que los clubes "con un número relevante de jugadores" podrían solicitar el aplazamiento de sus partidos de la jornada 1 de LALIGA EA Sports. En total son cinco los encuentros que podrían verse afectados y será el organismo liguero el que tendrá la última palabra analizando la situación de cada club y partido por separado.

Los jugadores de LALIGA EA Sports presentes en las semifinales del Mundial

El Barcelona es el equipo con más jugadores presentes en semis de todo el Mundial y esto afectaría al partido ante el Athletic Club, que también cuenta con tres jugadores en la Selección Española. Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres están entre los convocados por Luis de la Fuente junto a los rojiblancos Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams además de los también azulgranas Jules Koundé y Anthony Gordon.

En el Atlético de Madrid-Málaga, las ausencias llegarían todas desde el lado colchonero, con Argentina como gran protagonista. Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez (sin contar de momento a Nico González) representan a la Albiceleste con cuatro por España en las figuras de Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y el ya fichado Alejandro Grimaldo.

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Sí hay representación en los dos clubes en el Real Madrid-Real Sociedad, comenzando con los dos internacionales con la Selección Española: el nuevo madridista Marc Cucurella y el capitán txuri-urdin Mikel Oyarzabal. Además, por el lado blanco, Jude Bellingham sigue presente con Inglaterra y Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni y el también fichado Ibrahima Konaté lo hacen con Francia.

Por último, los dos clubes españoles a los que aún les queda un representante en el Mundial 2026 después de que, en cuartos de final, el Sevilla viese cómo caía eliminada la Suiza de Djibril Sow y Rubén Vargas. El Betis, que juega ante el Valencia, tiene a Gio Lo Celso en la selección de Argentina mientras que Borja Iglesias representa al Celta de Vigo, con un duelo ante Osasuna, en la Roja.