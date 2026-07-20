David Torres Valencia, 20 JUL 2026 - 14:08h.

Tras la espantada de Julio Díaz, llega el céltico

El Sevilla acelera por Julio Díaz y eleva la incógnita en banda izquierda

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El centrocampista Hugo Sotelo viajó este lunes a Valencia, con permiso del Celta, para cerrar su fichaje por el Levante, donde jugará en calidad de cedido por el conjunto gallego. El futbolista, que el próximo mes de diciembre cumplirá 23 años, ya no participó con el Celta en el primer amistoso de la pretemporada ante el Braga en tierras portuguesas. La irrupción de Miguel Román hizo que el canterano celeste perdiera protagonismo en el equipo de Claudio Giráldez. En el último curso liguero, Sotelo disputó veinte partidos de LaLiga, 16 de ellos como titular, y 7 de la Liga Europa, acumulando poco más de 1.500 minutos de juego.

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Las condiciones del contrato de Hugo Sotelo

El jugador llega cedido con opción de compra no obligatoria. Así, el Levante UD abonará 100.000 euros al Celta por su cesión y ha incluido una opción de compra a final de temporada de tres millones de euros por el 50% de sus derechos. De esta forma, el Celta se guarda la mitad de los derechos del jugador en caso de que se produjera una futura compra por parte del conjunto granota.

Con Hugo Sotelo en la ciudad, a falta de confirmación oficial y la pertinente revisión médica, todo apunta a que se convertirá próximamente en nuevo jugador del Levante en los próximos días. Una nueva etapa en la que seguir creciendo está a la vuelta de la esquina.

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Hugo Sotelo será el tercer fichaje del Levante tras Bardeli y Aissa Mandi y después de la espantada de Julio Díaz, fichaje que los granotas desecharon tras varios desplantes por parte del futbolista del Atlético de Madrid, que está a un paso del Sevilla.

Luis Castro está convencido de que Hugo Sotelo es la solución para el centro del campo granota.