David Torres Valencia, 21 JUL 2026 - 12:43h.

Quinto fichaje tras Mandi, Bardeli, Dani Requena y Hugo Sotelo

Oficial Hugo Sotelo, nuevo fichaje del Levante: las condiciones de su contrato

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Manu Sánchez volverá a vestir la camiseta del Levante UD tras el acuerdo alcanzado con el RC Celta de Vigo para su cesión hasta final de temporada. Quinto refuerzo granotra tras las contrataciones de Bardeli, Mandi, Dani Requena y Hugo Sotelo que, como Manu Sánchez, llega procedente del Levante UD.

El defensa se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde debutó con el primer equipo en la temporada 2019/2020. Posteriormente, entre enero de 2021 y junio de 2023, jugó como cedido en el CA Osasuna. Finalizada su etapa en Pamplona, el RC Celta oficializó su fichaje y, un año más tarde, defendió los intereses del Deportivo Alavés también en calidad de cedido. Los caminos de Manu Sánchez y el Levante UD se unieron el pasado verano, cuando la entidad levantinista y el club vigués acordaron su cesión.

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Clave para Luis Castro

El lateral se convirtió en una de las piezas importantes del equipo en su andadura por la máxima categoría, disputando 33 encuentros.

Manu Sánchez acumula una amplia experiencia en LALIGA EA SPORTS, con 178 partidos. Además, ha sido internacional con la Selección española Sub-21, con la que se proclamó Subcampeón de Europa en 2023 tras disputar la final del torneo, celebrada en Georgia, ante Inglaterra.

Cedido con opción de compra

Manu Sánchez vuelve al Levante UD y lo hace cedido de nuevo con opción de compra, que no es obligatoria. De forma que, ambos clubs y el futbolista podrán estudiar en junio de 2027 qué es lo mejor para el futuro de los tres. A poco que repita la temporada que ha realizado a las órdenes de Luis Castro, seguro que el club que preside Pablo Sánchez y tiene a Danvila como máximo accionista, se plantean quedarse con el lateral zurdo en propiedad. Fue uno de los pilares de la salvación y está de regreso.