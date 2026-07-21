Marco Garcés asume un cambio de postura en el mercado: doble problema para el Celta

Ángel Cotán 21 JUL 2026 - 11:34h.

No está siendo una ventana de fichajes sencilla para el director deportivo

El Málaga pacta a Carlos Dotor

Compartir







El Celta de Vigo no está viviendo un mercado de verano nada sencillo. Pese a moverse rápido por las incorporaciones de Aleix Febas y Javi Galán, la dirección deportiva celeste se centra en la operación salida. Aún deben realizarse más incorporaciones para una nueva temporada con la exigencia europea, pero Marco Garcés está destinando más tiempo de lo esperado inicialmente en los descartes de Claudio Giráldez.

Entre los futbolistas que deben abandonar la disciplina olívica en esta ventana de transferencias, el director deportivo asume un cambio de planes con dos en concreto. El propio mercado es el causante de este doble problema.

PUEDE INTERESARTE Julián Álvarez sufre un nuevo giro en el Atlético de Madrid y el Barcelona cambia el tiro

Marco Garcés asume un cambio de postura en el mercado del Celta

Además de Iván Villar, Manu Fernández, Manu Sánchez y Carlos Dotor, con estos dos últimos prácticamente con pie y medio lejos de Vigo, el Celta cambia su plan inicial con Unai Núñez y Carles Pérez. El zaguero tiene contrato en vigor hasta junio de 2029, mientras que el extremo derecho ya está inmerso en su último año.

PUEDE INTERESARTE La FIFA menosprecia a España tras ganar el Mundial con dos olvidos en Athletic y Barcelona

Dos situaciones diferentes por las que Marco Garcés confiaba en generar algún ingreso por traspaso. No obstante, según informa Nòs Diario, ni Unai ni Carles tienen ofertas formales sobre la mesa y la dirección deportiva del Celta ya asume que la solución afectará a su bolsillo.

Las salidas del defensor y el atacante se comienzan a perfilar nuevamente en calidad de cesiones e incluso asumiendo un porcentaje del sueldo de ambos futbolistas. Unai Núñez y Carles Pérez son los últimos obstáculos a un mercado estival que se le está complicando a Marco Garcés. Y todo ello sin obviar que el club celeste busca un ingreso importante y todo apunta a Ilaix Moriba, aunque de momento, ningún club llega a las pretensiones viguesas. Mucha tela por cortar antes de enfocarse en los próximo fichajes.