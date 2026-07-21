Pablo Sánchez 21 JUL 2026 - 10:47h.

Oficial Hugo Sotelo, nuevo fichaje del Levante: las condiciones de su contrato

Tiene contrato en vigor con los celestes hasta 2028

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El Celta sigue perfilando su nuevo proyecto con un objetivo claro desde el inicio del verano: toca aligerar plantilla. Varios futbolistas aún tienen que salir del vestuario en el presente mercado de fichajes y la decisión de Claudio Giráldez hace unos días tiene mucho que ver en ello. El técnico celeste dejó a varios jugadores fuera de la convocatoria para Braga mientras perfilan su salida del club. El motivo de dichas ausencias ya era conocido, aunque sorprendió que el míster tomara esta determinación con algunos de ellos. Por ejemplo, con Manu Fernández.

El canterano, con contrato en vigor hasta 2028, no viajó con la expedición del primer equipo a Portugal. Una decisión que le lleva a replantearse su futuro. El jugador quiere seguir jugando en Balaídos y triunfar en su club, aunque es posible que este verano tenga que tomar otro rumbo para ganar protagonismo, minutos y experiencia.

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Esa es la principal conclusión que se extrae del plan veraniego de Claudio Giráldez. El defensor, que disfrutó de casi 800 minutos con el Celta la pasada andadura en LALIGA EA SPORTS, podría salir cedido en el mercado estival según informa Faro de Vigo. Este apunta a ser el motivo principal por el que su entrenador decidió no llevarlo a Braga.

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Una temporada lejos de Vigo le ayudaría a crecer y a contar con esos minutos que quizá no vaya a tener en Balaídos la próxima temporada.

La situación en el mercado

Como decíamos, entre las opciones está una posible salida de Manu Fernández a préstamo durante un año. El futbolista no vería con malos ojos esta opción siempre y cuando su vinculación con el Celta siga vigente. La misma información asegura que algunos clubes ya han preguntado por él, por lo que no sería difícil encontrarle acomodo. De momento, es una decisión que el jugador debe sopesar antes de dar un paso al frente.