El Aston Villa de Unai Emery tapa el hueco de Ilaix Moriba

Juan Pérez 20 JUL 2026 - 13:50h.

Los villanos, uno de los equipos más interesados, cubren su medular

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El sintomático movimiento del Celta para darle salida a Ilaix Moriba entre posibles pretendientes de la Premier League parece que pierde al equipo con más interés en el mediocentro hasta la fecha. Los movimientos del Aston Villa en el mercado de fichajes dejan a los de Unai Emery lejos de la ecuación si no hay un giro radical de los acontecimientos en las próximas semanas, lo que le cierra las puertas al traspaso.

La oferta del Aston Villa de hace unas semanas para conseguir a Moriba parece cosa del pasado, y solo hay que comprobar la ausencia de novedades en la negociación con el consiguiente golpe de efecto en otras operaciones. Los villanos, con el cajón de millones correspondiente para un proyecto en Champions League, consolidan su centro del campo con los fichajes de Joao Gomes y Manzambi hasta cerrar así el espacio en la medular.

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A pesar de que la salida de Tielemans dejaba entrever un posible refuerzo en el centro del campo con Moriba en el horizonte, Emery ha decidido apostar por Manzambi y Joao Gomes, perfiles muy diferentes que llenan la plantilla. De hecho el centro del campo del conjunto inglés está más que cubierto con Gomes, Kamara, Barkley, Bogarde, y algo más arriba Rogers y Manzambi.

La única duda está en la situación de Onana. La rotura de ligamento cruzado del belga durante el Mundial 2026 deja una estimación complicada durante la temporada, y con un perfil similar a Moriba, esta puede ser la única rendija que acompañe al Villa a hacer una operación como la de Ilaix, pero antes deben buscar un extremo y un delantero de confianza para subir el nivel, por lo que si hay otra operación será en la fase final del mercado.

Eso puede complicar los movimientos del Celta en el mercado, hasta ahora uno de los grandes ausentes en movimientos claros para mejorar la plantilla, pero todo pasa por compensar el saldo negativo de unos 14 millones de euros. La venta de Ilaix sería un refuerzo fundamental a pesar de que el conjunto olívico no obtiene el 100% del traspaso, pero es una de las operaciones necesarias para tener algo más de libertad en las próximas semanas.