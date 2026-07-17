El Celta le pone precio a Ilaix Moriba y busca pretendientes en la Premier League

Juan Pérez 17 JUL 2026 - 11:29h.

El conjunto olívico necesita vender debido al saldo negativo de 14 millones

Ilaix Moriba es la llave del mercado de fichajes en Vigo

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El escaparate del Celta en el mercado de fichajes tiene un nombre propio por encima del resto: Ilaix Moriba. El valor del centrocampista tras su última temporada en Vigo se ha elevado hasta el punto de ser una venta necesaria en el club por el saldo negativo de unos 14 millones de euros. Un asterisco que impulsa una venta con la ayuda e intermediarios para llegar a los cinco clubes de la Premier League que se plantean su incorporación.

El Celta está en el grupo de equipos españoles con un déficit económico tras inicial el año fiscal en negativo, y la ausencia de una gran venta antes del 30 de junio deja ahora un panorama sencillo en el caso Moriba. El africano es el jugador de más valor de toda la plantilla, y desde la directiva están abiertos a buscarle una salida que deja casi como única respuesta la Premier League debido a las exigencias del guion.

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Según cuenta Nosdiario, el Celta ha empezado a mover los hilos de agentes e intermediarios para mover el nombre de Ilaix Moriba en Inglaterra, un entorno ideal tanto por el interés previo como por el baúl de millones. Hasta ahora la idea del club estaba en superar los 22 millones de euros, pero el precio ahora empieza a bajar hasta colocar la barrera de los 20 millones como un montante interesante. Y eso que no se cierran a negociar a la baja.

Aston Villa, Sunderland, Crystal Palace, Nottingham Forest y Hull City son los clubes elegidos para deslizar el nombre de Moriba como una operación ventajosa para todas las partes. Un trabajo de intermediarios que se ha aceptado desde Vigo a pesar de los condicionantes que eso tiene en la operación. Y es que como pasó con la venta de Larsen al Wolverhampton, pueden aparecer factores externos como en su día lo fue Jorge Mendes, que no era el agente del jugador pero sí tenía los contactos para ayudar en la operación.

Hoy día la situación es otra, de necesidad sin prisas dentro del mercado, pero sí con un interés claro en sacar la máxima tajada posible teniendo en cuenta el porcentaje de venta que va a percibir el Leipzig. Marco Garcés tiene trabajo por delante y la situación de Moriba es un condicionante para otras operaciones a la espera de la respuesta desde Inglaterra.