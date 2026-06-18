Italia llama a la puerta de Marco Garcés para preguntar por Ilaix Moriba

Celia Pérez 18 JUN 2026 - 12:50h.

Buscan refuerzos en el centro del campo y han fijado la mirada en el futbolista celeste

El Celta toma posición en el fichaje de Azzedine Ounahi por un cambio de cromos

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A pesar de que no hay prisas en el Celta con el mercado de fichajes, lo cierto es que Marco Garcés no para. El director deportivo sigue adelante con la planificación deportiva y tras cerrar la llegada de Aleix Febas al conjunto de Claudio Giráldez, el club trabaja con varios objetivos en el horizonte. Los últimos días suenan con fuerza Azzedine Ounahi, el talentoso futbolista del Girona que se encuentra en el Mundial con Marruecos, Álex Calatrava, por el que habría perdido fuerza ante la entrada del Espanyol, y Santiago Ramos Mingo, futbolista de 24 años con contrato hasta diciembre de 2029 en el Esporte Clube Bahia. Todo ello sin quitar el ojo en los futbolistas que pueden salir de la plantilla.

En este sentido y según publica Nicolà Schira, la Juventus de Turín ha puesto su punto de mira en Ilaix Moriba. La vecchia signora busca reforzar su centro del campo para la próxima temporada y habría preguntado por el centrocampista del Celta de Vigo. Por el momento habría sido un primer interés preliminar, sin negociaciones aún en curso. Eso sí, lo vigilan con atención.

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Bien, en el Celta tienen muy clara la postura con este jugador. Tal y como contó en su día el periodista Alberto Bravo, en A Sede tienen claro que no van a malvender a ningún jugador simplemente para maquillar las cuentas. Solo si llegan ofertas importantes por jugadores como Ilaix Moriba o Williot Swedberg se estudiarían. En el mercado sí están otros jugadores que no entran en los planes del club como Unai Núñez o Carles Pérez.

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Forzar ventas como sucedió con Strand Larsen o Fer López ya no es una obligación. El club esperará a recibir una oferta importante. En caso contrario terminarán el ejercicio fiscal con pérdidas en un mercado que se espera lento por la disputa del Mundial.