Celia Pérez 16 JUL 2026 - 11:14h.

El futbolista, pendiente de resolver su futuro

El Málaga sopesa el fichaje de Diego Rico: a la espera de una oferta con dos pretendientes tras su incorporación

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Loren Juarros sigue trabajando para tratar de conseguir los refuerzos necesarios para el regreso a Primera división. El director deportivo está inmerso en negociaciones en las que suenan nombres como el de Diego Rico, pero en las que tampoco quita ojo a situaciones como la de Carlos Dotor. Tras haber alargado su estancia en la Costa del Sol para lograr el soñado ascenso con el Málaga, el ariete, una vez cumplida su cesión, vuelve al Celta de Vigo para reunirse con Claudio Giráldez y definir su futuro.

Precisamente sobre la situación del futbolista se ha pronunciado Loren Juarros. Con motivo de la renovación de Einar Galilea y Eneko Jauregi, el director deportivo ha respondido a los distintos temas que rodean la actualidad blanquiazul como es el caso de Carlos Dotor. "Estamos muy contentos con lo que nos dio Dotor. Sabemos que el chico ha estado muy feliz aquí y que tiene la voluntad de venir. Es propiedad del Celta, estamos hablando con ellos y vamos a ver, si el Celta determina que no se queda con él, que es el propietario, pues trabajar la posibilidad de que vuelva aquí", aseguró.

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Además, admitió que la prioridad de la planificación para la temporada del regreso a LALIGA es reforzar la demarcación de lateral izquierdo, aunque dijo que también trabajan en ver más posiciones y en analizar en qué se puede mejorar el equipo. "Estamos trabajando en una serie de posiciones, y sabéis que un lateral izquierdo estamos buscando. Ya sabéis que no me gusta hablar demasiado. Estamos intentando siempre analizar dónde podemos mejorar el equipo, qué posiciones y si existen esos jugadores que nos hagan mejorar el equipo", añadió.

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Sobre el primer fichaje, el central Fernando Calero, quien estuvo hace años en el filial malacitano y llega libre desde el Espanyol, señaló que "la premisa de que haya pasado por el Málaga no era fundamental, pero claro que suma", y recalcó que "en este Málaga el compromiso y hacer equipo es importantísimo y Fernando lo cumple", junto con otras virtudes.