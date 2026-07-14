Pablo Sánchez 14 JUL 2026 - 20:37h.

El jugador ve con buenos ojos su llegada a La Rosaleda

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El Málaga ha activado la maquinaria desde las oficinas para tratar de confeccionar cuanto antes la plantilla de la próxima temporada en LALIGA EA SPORTS. Las múltiples celebraciones tras el ascenso dan paso a las tareas de la dirección deportiva con Loren Juarros a la cabeza. Tras la incorporación de Fernando Calero, el club de Martiricos sopesa otro refuerzo para la zaga. Se trata de Diego Rico.

Según informa Radio Marca, el Málaga está interesado en el fichaje del exfutbolista del Getafe. Diego Rico aportaría experiencia al cuadro blanquiazul y vería con muy buenos ojos su llegada al club. Tanto es así que, tras conocer ese interés, tanto él como su entorno se encuentran a la espera de que el cuadro costasoleño presente una oferta formal.

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El Málaga no es el único interesado. Tras sus pasos están otros equipos de LALIGA EA SPORTS como el Espanyol o el Deportivo Alavés, aunque la opción de jugar en el conjunto andaluz parece ser la que más seduce al lateral.

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Fernando Calero, fichaje oficial

El defensa Fernando Calero es el primer fichaje del Málaga para su regreso, ocho años después, a LALIGA EA SPORTS esta próxima temporada, después de acabar su contrato con el Espanyol tras jugar las siete últimas campañas en el conjunto perico, anunció este martes el club andaluz.

Calero, de 30 años, ha firmado por una temporada con opción a una segunda y es es un jugador con una dilatada trayectoria en el fútbol español en la posición de central, en la que aporta fortaleza y una buena salida del balón, destacó la entidad malaguista.

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El zaguero vallisoletano dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Real Valladolid, hasta que precisamente el Málaga lo reclutó para su etapa juvenil, en la que completó cinco temporadas como canterano del equipo blanquiazul.

Fernando Calero disputó entonces 66 partidos con el Atlético Malagueño, antes de regresar al Valladolid para jugar una temporada en su filial y, posteriormente, dar el salto al primer equipo, con el que consiguió el ascenso a LALIGA EA SPORTS en su primera campaña, la 17-18.

Tras un curso en el conjunto pucelano, se unió a las filas del Espanyol, en el que ha militado siete temporadas con dos ascensos conseguidos a la máxima categoría nacional. Calero llega al Málaga tras finalizar su contrato en el Espanyol y con una destacada trayectoria en el fútbol profesional español, avalada por sus más de 140 encuentros disputados en LALIGA EA SPORTS.