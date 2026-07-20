David Torres 20 JUL 2026 - 13:30h.

Le dio con la mano en mitad del centro del campo tras la derrota Argentina

Gavi y Eric García se pelean con un enfadado Paredes justo al terminar la final: empujones y mucha tensión

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Nueva YorkLa celebración del título de España como campeona del mundo estuvo llena de imágenes maravillosas y frases para la posteridad pero también por polémicas, empujones y golpes, casi siempre originados por los futbolistas argentinos contra los españoles. Una de ellas tuvo como protagonistas a Dani Olmo y a Roberto Fabián Ayala, miembro del cuerpo técnico de argentina y jugador con pasado glorioso en España. Según se ve en las imágenes, se ve a Roberto Ayala, exjugador y leyenda del Valencia CF (tiene una lona en Mestalla) pegando a un Olmo que que venía de abrazarse con Nico y estar con Merino en una trifulca previa. A Ayala se le ve apartándolo de malas maneras y después dándole una piña en lacara. Ante la cara de susto del español, Eric entró a defender al centrocampista.

Según parece, Dani Olmo y Nico Williams estaban abrazados en el césped, mientras en el fondo estaban peleando ya los argentinos contra los españoles con Paredes como gran protagonista. Cuando los futbolistas españoles se dan cuenta de lo ocurrido, intentan acercarse para separar, pero se topan con Ayala, quien con el cabreo de la situación, primero le apartó y después le agredió a Dani Olmo con la mano.

La "piña" de Ayala no deja a nadie impasible

Como no podía ser de otra forma, el manotazo de Ayala no dejó a nadie impasible y fue muy criticado en redes sociales. La conducta es specialmente dolorosa para los seguidores valencianistas que estaban orgullosos de que en el cuerpo técnico de la Albiceleste haya dos figuras y leyendas muy queridas en Valencia como son el propio Ayala y Pablo Aimar, que no sale en ninguna de las trifulcas señaladas.

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Dani Olmo no quiso entrar en polémicas y, al final del partido, sólo dijo respecto a que Argentina dio la espalda a la Selección Española en la entrega de las medallas: "No nos importa. Al final, también es importe los valores que quieres transmitir hacia fuera. Somos un ejemplo para muchos niños y niñas y creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo... y para bien".

Ayala, como el resto de la expedición Argentina, prefirió no hacer declaraciones tras la derrota.