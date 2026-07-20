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El bonito gesto de Nico Williams con su madre: le regala su medalla en plena celebración

El bonito gesto de Nico Williams con su madre: le regala su medalla en plena celebración
Nico Williams entregándole la medalla de campeón a su madre. ElDesmarque
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La Selección Española volvió a hacer historia al proclamarse campeona del mundo tras derrotar a Argentina en la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tras el pitido final, Nico Williams dejó una de las imágenes más emotivas de la celebración. El jugador del Athletic Club, que fue el que dio la asistencia para el gol de la victoria, se acercó a la grada para encontrarse con su madre y entregarle su medalla de campeón del mundo. Después, el extremo también saludó a la madre de Lamine Yamal que estaba situada unos asientos más a la izquierda.

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