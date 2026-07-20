El bonito gesto de Nico Williams con su madre: le regala su medalla en plena celebración

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUL 2026 - 12:58h.

El jugador del Athletic Club fue a ver a su madre en medio de la celebración

Debate en las redes tras el mensaje del Athletic a sus internacionales sin nombrar a España: "Haciendo malabares"

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La Selección Española volvió a hacer historia al proclamarse campeona del mundo tras derrotar a Argentina en la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tras el pitido final, Nico Williams dejó una de las imágenes más emotivas de la celebración. El jugador del Athletic Club, que fue el que dio la asistencia para el gol de la victoria, se acercó a la grada para encontrarse con su madre y entregarle su medalla de campeón del mundo. Después, el extremo también saludó a la madre de Lamine Yamal que estaba situada unos asientos más a la izquierda.