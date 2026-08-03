El Atlético de Madrid adelanta al Villarreal y pesca un fichaje de futuro en el Levante

Ángel Cotán 03 AGO 2026 - 18:35h.

Joven centrocampista que ya tiene experiencia en el fútbol profesional

Esta es la fecha, hora y el rival del Atleti en la jornada 4 de LALIGA

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El Atlético de Madrid es uno de los clubes nacionales que apunta a seguir protagonizando movimientos en el mercado de verano. Con muchas incógnitas aún por resolver en su plantilla, y el gran nombre de Julián Álvarez dando que hablar, Mateu Alemany no desvía el foco y continúa afianzando el proyecto colchonero de presente y futuro. En ese largo plazo encaja el próximo fichaje rojiblanco.

El líder de la parcela deportiva tiene como prioridad reforzar al primer equipo, pero también está atento a oportunidades de mercado que sean atractivas para el filial con el último escalón de Simeone siempre de fondo.

En esa estrategia encaja el nombre de un joven centrocampista por el que suspiraba el Villarreal CF, sin embargo, el Diario AS desliza importantes avances colchoneros por su fichaje y todo apunta a resolverse en las próximas horas. Se trata de Edgar Alcañiz.

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El Atlético de Madrid se impone al Villarreal por un fichaje de futuro

Tras una cesión en el FC Cartagena, el Levante UD estaba por la labor de escuchar ofertas por el futbolista de 21 años. Con experiencia en el fútbol profesional de la mano del conjunto granota y tras media vida en en su cantera, Edgar Alcañiz pondrá rumbo al Atlético de Madrid para reforzar al filial colchonero en la Primera Federación.

Otros clubes como Real Murcia CF y Hércules CF, avanzados por el periodista Ángel García, también han intentado cerrar su incorporación, pero ha sido el Atlético el equipo que se ha llevado el gato al agua. Edgar Alcañiz es un mediocentro que puede ocupar varias posiciones en la medular, incluso algunas más ofensivas como la mediapunta. Con esta próxima incorporación, el club colchonero continúa dando pasos en su proyecto de futuro firmando a futbolistas cuyo salto a la élite profesional está muy cercano.