Pablo Sánchez 30 JUL 2026 - 22:45h.

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En tiempo récord. Así se ha cocinado el fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid. El Levante recibió el interés merengue durante la tarde de este jueves y paralizó de inmediato cualquier operación en Inglaterra, donde el Brighton era el mejor posicionado. En unas horas las negociaciones llegaron a buen puerto y el delantero granota jugará la próxima temporada en el Santiago Bernabéu.

Los 25 millones de euros de su cláusula no han supuesto un problema para el Madrid, quien cerró unas horas antes la salida de Gonzalo rumbo al Fulham de Álvaro Arbeloa. Esta ha sido la cifra abonada por el club que preside Florentino Pérez, además de un extenso contrato que liga a ambas partes hasta 2031.

El comunicado del Levante

Carlos Espí recaló en la entidad levantinista en el verano de 2022, siendo juvenil de segundo año, para reforzar al Juvenil A de División de Honor. Desde su llegada se convirtió en una pieza fundamental del equipo, contribuyendo de forma decisiva a una temporada histórica que culminó con la conquista del campeonato liguero. Su trabajo, talento y constancia tuvieron recompensa el 18 de febrero de 2024, cuando debutó con el primer equipo en el encuentro disputado ante el Racing Club de Ferrol en el Estadio de A Malata.

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Durante la siguiente temporada, el delantero fue uno de los protagonistas del ascenso del Levante UD a la máxima categoría, participando en 36 encuentros de LALIGA HYPERMOTION y anotando seis goles. Ya en LALIGA EA SPORTS, el valenciano confirmó su enorme proyección y se consolidó como una de las grandes revelaciones del campeonato. Fue distinguido como mejor jugador del mes de marzo y, al término de la temporada, recibió también el premio al mejor jugador Sub-23 de LALIGA EA SPORTS. En su primera campaña en la élite disputó 25 partidos de Liga, marcó 11 goles y se convirtió en el máximo goleador del conjunto granota.

Carlos Espí concluye esta etapa como levantinista con un balance de 66 partidos disputados con el primer equipo y 20 goles anotados. Además, durante su trayectoria en el Levante UD, también cumplió el sueño de vestir la camiseta de la Selección española en las categorías Sub-19 y Sub-20.

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Su traspaso supone una operación de enorme relevancia para el Levante UD, ya que se convierte en la mayor venta de un futbolista procedente de la Cantera Granota en la historia de la entidad, un reflejo del crecimiento del jugador y del excelente trabajo realizado en la formación de talento en la Ciudad Deportiva.

Desde el Levante UD queremos darte las gracias por cada esfuerzo, por tu compromiso y por la ilusión con la que has defendido este escudo desde el primer día. Nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en tu crecimiento y de verte cumplir un nuevo reto profesional. Esta siempre será tu casa. La familia granota te desea toda la suerte y los mayores éxitos en esta nueva etapa.