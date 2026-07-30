Mati Prats y el once titular que se le puede quedar a Mourinho

Javi Rayo 30 JUL 2026 - 16:02h.

El Real Madrid se está moviendo mucho en este mercado de fichajes

La lesión de Raúl Asencio altera los planes del Real Madrid y complica su salida en este mercado

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El Real Madrid no sólo está vendiendo bien, sino que está comprando incluso mejor. El conjunto blanco ha hecho ya cuatro fichajes y está a punto de cerrar dos más que podrían ir directos al once titular de José Mourinho. El técnico portugués se está encontrando con una gran plantilla en su regreso al equipo merengue. Mati Prats hace hincapié en que está habiendo en el madridismo más ilusión incluso que cuando se anunció el fichaje de Mbappé.

"Hacía mucho tiempo que no sentíamos la ilusión del madridismo por las nubes, incluso más que cuando Mbappé aterrizó en el Santiago Bernabéu hace ya dos temporadas. Este es el once que se le podría quedar al Real Madrid si llegan Diomandé y Rodri. Equipazo. Jugadores nuevo, muchísimo talento y la ilusión por las nubes tras dos temporadas en blanco", asegura Mati Prats.

El once ideal del Real Madrid con los nuevos fichajes.

Portero: Courtois

Defensas : Marc Cucurella, Konaté, Militao y Dumfries

Centrocampistas : Bernardo Silva / Rodri, Fede Valverde y Jude Bellingham