El sistema de juego de Mourinho da la pista de quién puede ser el próximo fichaje: "¿Y si es para jugar con Tchouameni?"
La periodista da pistas de la nueva incorporación del Real Madrid
Los seis futbolistas señalados por el Real Madrid y las fórmulas elegidas en el mercado
El Real Madrid continúa avanzando en su particular puesta a punto. Tras vencer al CD Leganés en su segundo compromiso veraniego, el club blanco comienza a mostrar las señas del estilo de juego de José Mourinho. Una disposición sobre el terreno de juego que Irene Junquera entiende que pueden estar asociadas con los próximos movimientos blancos en el mercado de fichajes.
En el vídeo superior de esta noticia puedes escuchar al completo la intervención de Irene Junquera en ElDesmarque.