Ángel Cotán 29 JUL 2026 - 15:35h.

La periodista da pistas de la nueva incorporación del Real Madrid

Los seis futbolistas señalados por el Real Madrid y las fórmulas elegidas en el mercado

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El Real Madrid continúa avanzando en su particular puesta a punto. Tras vencer al CD Leganés en su segundo compromiso veraniego, el club blanco comienza a mostrar las señas del estilo de juego de José Mourinho. Una disposición sobre el terreno de juego que Irene Junquera entiende que pueden estar asociadas con los próximos movimientos blancos en el mercado de fichajes.