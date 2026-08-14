Joaquín Anduro 14 AGO 2026 - 15:40h.

Kylian Mbappé, seguro de que volverán a ganar con Mourinho

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LALIGA EA Sports arranca este sábado pero no así la participación del Real Madrid, que aguardará un poco más para que los semifinalistas del Mundial como Kylian Mbappé puedan tener sus correspondientes vacaciones. El francés ha hablado este viernes para los medios del club y ha prometido títulos a la afición madridista además de dejar patente su admiración por José Mourinho, que cree que tiene el camino para conseguir los objetivos.

Las primeras palabras de Kylian Mbappé en la 26/27

Sensaciones de vuelta: "Muy bien, feliz de volver y de tener la primeras sensaciones con el equipo, con el nuevo staff, con todos los compañeros y la gente aquí en Valdebebas. Siempre bien de volver aquí a jugar y a prepararnos para la temporada".

Estreno de José Mourinho: "No hemos hablado mucho durante el Mundial, ha hablado mucho conmigo en los últimos días. Pienso que es positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo ir a ganar. Cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va y pienso que es positivo para nosotros".

Pretemporada y primeros días: "Yo intento hacer el máximo porque es el momento que podemos trabajar más y, cuando empiezan los partidos, es más gestión de la carga y todo. Pienso que es el momento de ir a full y tener sensaciones para estar listo para el primer partido de liga".

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Objetivo de la temporada: "Pienso que hay que ganar y que este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a ganar títulos. Es lo que queremos y es lo que va a pasar porque siento que el equipo tiene ganas. Vamos a estar concentrados todo el año para dar alegrías a todos los madridistas porque no hay nada más importante que ganar títulos con el equipo, de sentir y dar alegría a la afición".

Estreno con gol y título hace dos años en la Supercopa de Europa: "Fue un día muy especial. El primer partido con un nuevo equipo siempre es especial y, cuando es el Madrid, siempre tiene una cosa más mágica. Fue un final también con gol, título, sonrisa, todo lo bueno... Han sido dos años de mucho cambio para mí porque era la primera vez que salía de mi país y es una experiencia muy positiva. Me gusta mucho el club, jugar en la liga española, vivir en España, que conozco mejor la ciudad. Es muy bueno para un jugador sentirse bien en la ciudad donde vive y pienso que ahora es el momento de dar un paso adelante y de ganar títulos".

Experiencia en el Real Madrid: "Para mí era un sueño venir aquí y sigue siendo un sueño todavía estar aquí cada día y tener la oportunidad. Soy un chico que sabe disfrutar del presente y de estar aquí en el presente. Sé la suerte que tengo de estar aquí pero ahora hay que ganar. En cualquier sitio, pero más en el Real Madrid, tú tienes que ganar títulos y ganar cosas. Es por eso que estoy aquí y, como he dicho, vamos a ganar títulos este año".

Mensaje a la afición: "Gracias por todo el apoyo que nos habéis dado durante los dos años que he estado aquí pero sé que este año es más importante y que vamos a hacer grandes cosas juntos. Tenemos que estar listos y lo estaremos".