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El dato madridista del hijo de DjMaRiiO y Noe, una conexión con Kylian Mbappé

El dato madridista del hijo de DjMaRiiO y Noe
El guiño del streamer desde el autobús que les llevaba a La Velada del año 6. Davo Xeneize
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El encuentro fortuito de DjMaRiiO y Davo Xeneize en el autobús hacia La Velada del año 6 de Ibai Llanos dejó una curiosidad sobre el primer hijo del creador de contenido de Móstoles. Ante la pregunta del argentino sobre su paternidad, el flamante comentarista de FC 27 desveló que la proyección de la fecha de nacimiento de su criatura es exactamente el día 20 de diciembre, y ahí empieza a resaltar la sonrisa. DjMaRiiO desvela que "es cuando nació Kylian Mbappé. Y si se adelanta un día, Karim Benzema", un guiño simpático al Real Madrid que deja entrever la pasión por el conjunto blanco entre bromas y casualidades.

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