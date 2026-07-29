Juan Pérez 29 JUL 2026 - 11:00h.

La lluvia de creadores relacionados con el fútbol, juntos en la previa de La Velada del año 6

Los 12 posibles nombres que quieren pelear en La Velada del año 7

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El encuentro fortuito de DjMaRiiO y Davo Xeneize en el autobús hacia La Velada del año 6 de Ibai Llanos dejó una curiosidad sobre el primer hijo del creador de contenido de Móstoles. Ante la pregunta del argentino sobre su paternidad, el flamante comentarista de FC 27 desveló que la proyección de la fecha de nacimiento de su criatura es exactamente el día 20 de diciembre, y ahí empieza a resaltar la sonrisa. DjMaRiiO desvela que "es cuando nació Kylian Mbappé. Y si se adelanta un día, Karim Benzema", un guiño simpático al Real Madrid que deja entrever la pasión por el conjunto blanco entre bromas y casualidades.