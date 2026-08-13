Pablo Sánchez 13 AGO 2026 - 08:38h.

Fernando Soriano suma al radar el Dépor un descarte del Bayern de Múnich

El cuadro merengue se llevó la victoria por la mínima

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El Real Madrid se llevó la victoria en el Trofeo Teresa Herrera ante el Dépor merced a un tanto de Brahim en la primera parte. El duelo transcurrió con aparente normalidad ante la expectación que supone volver a ver en Riazor a un histórico del fútbol español. Pero esa ilusión desbordada por recibir al conjunto merengue no amilanó las críticas del deportivismo por algunas acciones que consideran desmesuradas.

Sin ir más lejos, la entrada de Rüdiger sobre Aubameyang. El nuevo delantero del Dépor sufrió un par de faltas algo más duras de la cuenta, como la del alemán. El jugador del Madrid le metió el cuerpo por completo cuando trataba de sortearlo y lo tumbó con visibles gestos de dolor. Por suerte quedó en nada, pero eso no evitó que se llevará la reprimenda de la afición herculina, tanto en Riazor como en las redes con mensajes como los que recopilamos a continuación:

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Ximo Navarro, satisfecho con la imagen

El lateral del Deportivo Ximo Navarro dijo estar contento con la imagen que ofreció su equipo ante el Real Madrid, pese a sufrir la primera derrota de la pretemporada en el último amigable de la pretemporada antes del estreno liguero ante el Elche.

“En general creo hemos hecho un buen partido. En la primera parte nos estábamos sintiendo cómodos, conectando con la gente de arriba en muchos momentos. Por eso ha sido una pena que en ese último minuto de la primera parte, en un córner que rematamos en buena posición, nos sorprendieran con un saque rápido de Lunin que acabó en un mano a mano”, apuntó.

El jugador deportivista lamentó la falta de gol de su equipo, pero dijo no estar preocupado porque arriba tienen “gente muy determinante” y solo hace falta que le lleguen “buenos balones” porque todos los atacantes tienen “mucho gol”.

“En líneas generales hemos hechos un partido muy serio, creo que nos ha servido de buena preparación para el partido del lunes. El equipo está con confianza, con mucha ilusión porque hemos estado muchos años esperando para jugar este tipo de partidos en Primera División”, sentenció.