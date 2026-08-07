Celia Pérez 07 AGO 2026 - 09:06h.

El conjunto herculino pone el punto de mira en la operación salida

Las Palmas niega querer un fichaje del Dépor: "Es incierto"

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Fernando Soriano se ha erigido este verano como uno de los grandes activadores del mercado de fichajes. El director deportivo del Dépor se ha movido con rapidez y criterio para reforzar la plantilla de Antonio Hidalgo para la vuelta a Primera división con fichajes que elevan el nivel y la competencia dentro de la plantilla. A pesar de que no se descarta alguna que otra guinda a una ventana bastante movida, la atención se centra ahora a la operación salida y al exceso de jugadores con los que cuenta el cuadro herculino.

En este sentido, Antonio Hidalgo cuenta hasta con 27 efectivos y solo podrá inscribir a 25 esta temporada, por lo que deberán salir como mínimos dos o más teniendo en cuenta que algún refuerzo más puede llegar aún. En defensa, los dos nombres que Soriano tiene en la agenda son los de Dani Barcia, que apunta a abandonar el equipo en calidad de cedido salvo giro radical, y el de Arnau Comas.

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A ellos se une también el nombre de Eric Puerto. Tal y como cuenta La Opinión A Coruña, de los cuatro guardametas, es él el que tiene más papeletas para salir del equipo a no ser que Álvaro Ferllo encontrara otro destino y decidiera abandonar el cuadro gallego. Ya en el centro del campo, los nombres marcados son los de José Ángel y Charlie Patiño. Ninguno de los dos tienen el puesto garantizado en el equipo y el club busca salidas a ambos. El primero cuenta con el interés de Cádiz y Ceuta como principales pretendientes, mientras que al segundo se le busca un club al que se pueda ir cedido.

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Metidos ya de lleno en el mes de agosto, Fernando Soriano aprieta ahora en una operación salida que debe ir encarrilando en las próximas semanas y liberar así espacio dentro de la plantilla herculina.