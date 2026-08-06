eldesmarque.com 06 AGO 2026 - 11:46h.

El presidente de la UD Las Palmas reconoce tener cerrado un central

El mensaje de la pareja Angeliño que pone la piel de gallina al explicar lo que supone volver al Dépor

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Con gran parte del trabajo hecho, Fernando Soriano está muy pendiente de lo que depara las últimas semanas en el mercado del Dépor. El director deportivo pone especial atención en una operación salida en la que hay un algunos nombres marcados en rojo. Está obligado a liberar espacio dentro de la plantilla y para ello le busca una salida a Dani Barcia este verano en calidad de cedido.

Con este escenario han aparecido equipos interesados como el Cádiz, el Sporting o Las Palmas, pero también propuestas desde Portugal, como del Alverca, de la primera división portuguesa. Todo está por decidir, pero precisamente uno de esos pretendientes ha negado dicha posibilidad. Se trata de Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, que al ser preguntado por el defensa fue muy tajante.

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"Te doy mi palabra de honor que eso es mentira. Lo vas a ver dentro de cuatro semanas. Perdón, dentro de cuatro días cuando venga el central, pero yo no puedo estar saliendo a desmentir todos los jugadores que hay en el mercado los quieren Las Palmas. Y todos quieren quieren venir para acá. Eso es incierto. No queremos a ese central. No lo queremos no porque lo despreciemos, sino porque tenemos un acuerdo con otro central. Tenemos cerrado a otro central", señaló el dirigente isleño.

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Miguel Ángel Ramírez desgrana el mercado de Las Palmas

Ramírez ha reconocido que para la posición de extremo les interesa Luigi Cherubini, de la Roma, "pero el jugador no puede venir por un problema que tiene con su club".

El presidente de la Unión Deportiva tampoco ha escondido que les "encantaría" incorporar a Juan Carlos Arana, pero el delantero grancanario "quiere jugar en Primera" con su actual equipo, el Racing de Santander, y, solo si "atisba" que no va a tener esa oportunidad en el club montañés, recalaría en el equipo amarillo "casi seguro, pero hay que esperar".

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En el capítulo de salidas, Ramírez ha dicho que, aunque cuentan con el lateral-extremo malagueño Cristian Gutiérrez, hay equipos "interesados por él", al igual que por "otros jugadores" de la plantilla que esta temporada entrena el gallego Rubén de la Barrera.