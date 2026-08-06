Celia Pérez 06 AGO 2026 - 10:16h.

El futbolista vuelve a la que fue su casa para reforzar el lateral de Antonio Hidalgo

El once ideal de Antonio Hidalgo para el Deportivo en la 26/27: el despegue de Yeremay

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La vuelta de Angeliño al Dépor ya es una realidad. Tras todo un verano trabajando para conseguir su llegada, el cuadro herculino por fin consiguió cerrar uno de los refuerzos más anhelados. El lateral izquierdo jugará en Riazor cedido por la Roma, pero con una opción de compra obligatoria por la que pasará a formar parte del club gallego a final de la temporada.

Su fichaje no es uno más y su vuelva es especial el Dépor: "Después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol europeo, Angeliño vuelve a casa. A la ciudad y al escudo con el que dio sus primeros pasos tras el ED Luis Calvo Sanz, y al que siempre señaló como el equipo de sus sentimientos”, destacó la entidad blanquiazul en su comunicado.

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Formado en la cantera deportivista, de donde dio el salto a las categorías inferiores del Manchester City en el verano de 2012, Angeliño llegará al equipo dirigido por Antonio Hidalgo para pelear por la titularidad con Giacomo Quagliata en el lateral izquierdo. Es un regreso más que especial para el jugador, tal y como ha dejado claro su pareja en redes sociales.

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Rocío Galindo ha dejado un emotivo post en su perfil de Instagram por el regreso de Angeliño en el Dépor, en el que deja un amplio texto que pone la piel de gallina, destacando el amor del futbolista por el club y todo lo que supone su vuelta al cuadro herculino.

El mensaje de la pareja de Angeliño en Instagram

"Volviste a casa amor.

Orgullo es lo que siento por ti.

Orgullo de verte cumplir un sueño.

Orgullo de pensar en ese niño que un día soñaba con llevar esa camiseta y que hoy lo está consiguiendo.

Orgullo de que por fin puedas volver a brillar y desde el club que llevas toda la vida en el corazón.

Llevamos muchos años, muchos pasos, muchos clubes. Pero sé que este es por el que un día amaste el fútbol. Se que este club es el que te hizo soñar a lo grande. Se que por mucho que hayas sentido casa en muchos de ellos este es realmente al que llamas hogar.

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Por que hoy Angel niño te dice, por fin, conseguimos lo que un día soñamos. Conseguimos poder defender y luchar por este escudo.

Por qué ese niño se llenaría de lágrimas al verte conseguir cumplir ese sueño.

Estás ahí. Y ahora toca demostrar una vez más, que te mereces volver a brillar.

Disfruta el proceso, ponle garra y dientes y vuelve a darle a la gente lo que quiere. Un lateral izquierdo luchando y esta vez por su club. Date a ti la oportunidad de darte lo que siempre soñaste.

Defiende esos colores como ningún otro a hecho.

Siempre a tu lado y creyendo en ti.

Otro capítulo, esta vez en tu casa.

No saben aún el jugador que ha llegado. Que miren con atención por que estás a punto de volver a despegar".