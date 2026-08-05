El Dépor rechaza una oferta por Yeremay de la Premier League, y el Dortmund entra en la puja

Juan Pérez 05 AGO 2026 - 12:55h.

El Hull City es uno de los equipos que ha apretado por el futbolista

El once ideal de Antonio Hidalgo para el Deportivo en la 26/27: el despegue de Yeremay

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La cuenta atrás del mercado de fichajes coloca a Yeremay Hernández en el centro de la diana de múltiples equipos de Europa, algunos con un interés marcado y otros con la convicción de ficharlo ya. El Hull City es el último en sumarse a la lista con un interés creciente por hacerse ya con los servicios del canario, tanto es así que ha realizado una oferta que a día de hoy el Deportivo de la Coruña ha rechazado automáticamente.

El estatus de Yeremay en el Deportivo de la Coruña es el de un jugador franquicia que tiene a toda la afición deportivista pendiente del gran culebrón del verano una vez la plantilla está casi finiquitada a la espera de Angeliño. Con el sonado regreso a Primera División y las expectativas de disfrutar de su talento en la élite, algunos grandes quieren adelantarse al posible salto cualitativo por lo que empiezan a merodear. Según Matteo Moreto el Hull City ha apostado fuerte al igual que Sporting CP y Atlanta siguen presentes, pero hay otro contendiente más.

El periodista italiano Gianluigi Longari, que ya desveló el interés desde Portugal por el extremo, revela ahora que el Borussia Dortmund también tiene interés por Yeremay. El trabajador de SportItalia deja entrever que el salario es uno de los focos claves por parte del conjunto alemán de cara a una operación en la que todavía no han hecho un movimiento claro.

El Deportivo de la Coruña cuenta con Yeremay como su gran estrella en una temporada ilusionante en Primera División donde han logrado unir a Aubameyang, el propio Yeremay y Asp Jensen en el ataque. Junto con las apariciones de Mella y Luismi en banda derecha, los tres mencionados suman la experiencia del delantero con la clase, la calidad y el gol que los otros dos prometen si dan un paso al frente como referentes en un proyecto joven. Con mucha ilusión y el estandarte de hacer un gran mercado, Angeliño parece la guinda de un pastel siempre que el extremo canario no sea el agitador del cierre del mercado.