Juan Pérez 04 AGO 2026 - 13:20h.

Los cantos de sirena alrededor del canario son la gran duda junto al rol de Angeliño

Yeremay Hernández sigue al alza: un nuevo pretendiente irrumpe desde Italia

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El proyecto del Deportivo de la Coruña para la temporada 26/27 es cuanto menos ilusionante después de un ascenso sufrido y merecido que ahora tiene la recompensa del regreso a la élite. Con el fichaje de Aubameyang como una de las sorpresas positivas de la puesta a punto, Antonio Hidalgo solo tiene una clara petición para cerrar la plantilla entre un huracán de rumores donde Angeliño aparece como una de las últimas piezas.

El encaje del lateral izquierdo es uno de los últimos puestos para cubrir el bloque de un sistema que puede variar según las necesidades tal y como ha demostrado el técnico Granollers durante el último año. Lo lógico es imaginar un esquema con cinco defensas para forzar la amplitud del bloque desde los laterales y jugar mucho por dentro, lo que encaja con algunos de los jugadores que han llegado en este mercado.

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El reto de Antonio Hidalgo está en el manejo de una Primera División nada fácil para un novato, pero la apuesta del Dépor es la de una plantilla con mucho desborde y calidad en la zona alta. Aún así la asimilación de conceptos del sufrimiento, el esfuerzo y el orden son el primer mandamiento para llevar a cabo su plan.

En la portería no hay dudas, Leo Román debe ser el referente para comandar una defensa que tiene un gran asterisco. Angeliño apunta a ser el último gran fichaje del club, y a falta de la confirmación oficial, debería llegar para ser titular a pesar de la gran temporada de Quagliata en LaLiga Hypermotion. Actualmente el italiano parte con ventaja por el conocimiento del sistema, pero a poco que el gallego demuestre su potencial físico, debe ser el jefe de la banda izquierda.

A partir de ahí la defensa pasa por el núcleo de tres centrales entre Loureiro, Noubi y Ximo Navarro, este último con algunas dudas por la contundencia de Ebe, que puede tener cabida en ciertos momentos de la temporada o si la ocasión lo merece ante centrales más espigados.

En la medular Mario Soriano debe tener la batuta del equipo como titular indiscutible, y junto a él a día de hoy lo lógico es imaginar a Amatucci como el metrónomo del equipo entre control defensivo y circulación mientras Villares o Gijselhart quedan en un segundo plano.

La gran duda aparece en la mediapunta, porque el fichaje de Jonathan Asp Jensen es una de las grandes bazas para devolverle más noches de gloria a Riazor, pero su adaptación es fundamental. El danés de tan solo 20 años viene de hacer una temporada envidiable en el Grasshopper partiendo desde la banda izquierda, pero durante toda su carrera ha jugado en la mediapunta.

La banda izquierda es de Yeremay, y a priori eso le deja espacio a Jensen a partir desde el banquillo para hacerse con el sitio poco a poco, bien caído a banda o desde el centro. Si en algún momento el esquema pasa a cuatro centrales y los carriles se fijan más o hay necesidad de remontar, es fácil imaginar a un central fuera del once para darle espacio y movilidad a Jensen, porque la banda derecha debe ser de Luismi Cruz en pos del desequilibrio ofensivo, aunque es difícil elegir entre él y Mella. Y en la punta de lanza, indudablemente, Aubameyang.

El once ideal de Antonio Hidalgo en el Deportivo de la Coruña 26/27

XI del Dépor: Leo Román; Adrià Altimira, Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Quagliata; Amatucci, Mario Soriano; Yeremay, Luismi Cruz y Aubameyang.