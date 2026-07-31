Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 12:42h.

Antonio Hidalgo habla sobre la adaptación de los fichajes o los lesionados

Fernando Soriano desvela su charla con Yeremay sobre el futuro: "Si pasa es porque es algo bueno"

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El Deportivo de A Coruña sigue con su pretemporada y este viernes, a dos semanas de arrancar LALIGA EA Sports, Antonio Hidalgo ha tomado la palabra en sala de prensa para tratar distintos temas de la actualidad coruñesa. Además del mercado, con entradas y salidas pendientes, el técnico catalán ha hablado sobre nombres propios como Aubameyang o los jugadores tocados, como Yeremay o David Mella.

Antonio Hidalgo, sobre los nombres propios del Deportivo

Cómo está yendo la pretemporada: "Como son siempre las pretemporadas: con mucho trabajo y con mucha carga. Conociendo a la gente nueva, se van aclimatando a lo que queremos. Están en un buen proceso de trabajo. Van pasando las semanas y se acerca la competición".

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Fichajes del Dépor: "Muy contento por la gente que ha venido, muchísima juventud. Con Auba tenemos experiencia. Ha sido una sorpresa cómo ha venido, la implicación que tiene, cómo entiende el trabajo diario, su responsabilidad… es un jugador diferencial con una trayectoria envidiable y que nos va a dar muchísimo. El resto, jugadores jóvenes que vienen a aportar, con muchísima hambre. Tenemos que ir aclimatando a esos jugadores a lo que fue el equipo el año pasado".

Situación de Aubameyang: "Lo comparo con cuando yo tenía 37, que ya me había retirado un año antes y la diferencia en el físico es muy grande. Sobre todo por cómo se desenvuelve en el terreno de juego, esa punta de velocidad que sigue teniendo. Tiene una genética muy buena".

Problemas físicos en pretemporada: "Sí que condicionan un poco. Son molestias, no son grandes lesiones, pero tenemos pocos efectivos, sobre todo arriba: mediapuntas, gente por fuera y con desborde... eso nos está faltando en el día a día y los partidos. Pero hay que normalizar eso sabiendo que lo importante va a llegar en un par de semanas y que se recuperen para el primer partido de Liga.

Estado de Yeremay: "Yere sigue siendo nuestra referencia. Es un futbolista importantísimo para nosotros que nos dio mucho y está en un proceso de crecimiento y evolución deportiva y personal. Estamos para ayudarle en todo eso. Es una lesión que yo la padecí y no es sencilla de tolerar. Está en ese proceso y los tiempos es que pueda estar disponible para el inicio de Liga, a ver cuándo. En estas semanas de preparación preferimos que se vaya cogiendo ritmo de entrenamientos y no participe en los partidos.

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Lesión de David Mella: "David hoy ya va a completar otra parte del entrenamiento con el grupo. Se va yendo poco a poco con él. Ha estado muchos meses fuera y tiene que ir sintiendo cómo se va encontrando. A partir de ahí, en esa progresión, seguirá entrando paulatinamente. No sabemos porque es una lesión de larga duración y veremos cómo va evolucionando durante la semana y tolerando las cargas

Problemas físicos de Loureiro: "Como Mella, va a tener minutos de carga en la gira pero la idea es que pueda estar para el inicio de LALIGA".

Resto de los tocados: "Tanto Jensen, como Alti, como Lou, como Yere... la idea es que vayan cogiendo minutos de entrenamiento. Están bien. Creemos que Bright sí que va a poder tener minutos, pero el resto no queremos correr riesgos con ellos. Sabemos que lo importante va a venir en dos semanas. Tenemos que llegar con el bloque todos juntos a ese momento, cuantos más efectivos mejor, así que con máxima precaución".

Cambio de categoría: "Es algo que he hecho siempre: intentar adaptarme a lo que me voy encontrando en cuanto a plantilla y contextos. Vamos a ver cómo va la competición desde el primer día, la exigencia que tiene. Todos la suponemos, pero no es lo mismo suponerla que verla en el día a día y sentir la capacidad que tenemos de competir ante rivales de muchísima entidad. Iremos matizando cosas. Hay una idea principal que tengo desde el primer día que llegué, que eso no lo vamos a perder. Unas ideas principales que nos dieron mucho el año pasado y que nos dieron el fruto del ascenso y seguiremos incidiendo en ella. Vienen jugadores de diferente perfil y también hay que ir ajustándose a lo que viene".

Adaptación de los extranjeros: "La adaptación, cuanto antes cojan el idioma, muchísimo mejor. Teun habla castellano perfectamente, a Bright y Jonny les cuesta algo más, por no decir bastante. Con nuestro inglés intentamos estar cerca, algunos con un inglés mejor que otros. A partir de ahí, ellos tienen que dar el paso en esa adaptación".

Qué quiere inculcar Antonio Hidalgo: "Lo mismo del año pasado: orden, trabajo, alma pasión... eso es lo que tenemos que transmitir. Unos valores que nos han dado muchísimo. Sufrir muchísimo, hay que querer sufrir. Saber la dificultad que tiene lo que empieza el día 17, que hace tiempo que lo venimos buscando y entre todos hemos sido capaces de poner mucho de nuestra parte para llevar al club a donde mínimamente se merece. Esos son los valores que tenemos que tener. Estar todos juntos, seguir con todo desde el primer día. Ese sentimiento de sufrimiento quiero inculcarlo muy rápido y hablé esta semana con mis jugadores porque va a haber momentos difíciles y complicados, seguro. Antes éramos uno de los equipos punteros en Segunda y ahora tenemos que demostrar qué somos en Primera. Competir contra presupuestos brutales, contra los mejores jugadores del mundo y, a partir de ahí, es un reto muy grande para los jugadores y también para mí".