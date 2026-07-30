Pablo Sánchez 30 JUL 2026 - 17:09h.

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Entre las tareas que aún tiene pendiente el Dépor en el mercado está la de cerrar varias salidas. El club, con la ventana estival entrando de lleno en su segunda fase, quiere meter una marcha más y en las últimas horas tomó una decisión importante con respecto a un futbolista que no entra en los planes del club ni de Antonio Hidalgo en LALIGA EA SPORTS. Hablamos de Mohamed Bouldini.

Según cuenta La Opinión de A Coruña, el Dépor negocia con el jugador y su entorno la rescisión de su contrato. A las oficinas de Riazor llegaron varias ofertas pero ninguna de ellas convenció al delantero. Por ello, el club ha tomado la determinación de dejarlo salir sin más problemas para que él mismo decida su nuevo destino.

Bouldini llegó al Dépor en 2024 y no ha cumplido con las expectativas. No lo hizo durante la primera temporada ni tampoco durante el periodo de cesión en el Granada. Por este motivo y ante la exigencia de una categoría superior, el club ha decidido facilitar su marcha para liberar plantilla, masa salarial y dejar hueco a otro posible fichaje durante el verano. La cercana marcha de Bouldini no será la única que aborde Fernando Soriano y su equipo en los próximos días.

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Más salidas en el Dépor

Además de la de Bouldini, se espera que el Dépor aborde hasta cinco salidas más durante las próximas semanas. Uno de los siguientes en decir adiós será José Ángel, quien cuenta con propuestas interesantes desde LALIGA HYPERMOTION como la del Cádiz o la del Ceuta. A él se sumarán próximamente futbolistas como Eric Puerto, Charlie Patiño, Arnau Comas y Dani Barcia.

Todos ellos irán diciendo adiós con el paso de los días para aligerar plantilla y permitir la llegada de nuevas caras a un vestuario que ya cuenta con el grueso de la plantilla del próximo curso.