Pablo Sánchez 29 JUL 2026 - 22:01h.

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El Dépor sigue dando pasos en este intenso mercado de fichajes y este miércoles confirmó un nuevo fichaje. Si nada cambia en las próximas horas, Angeliño será el siguiente en llegar a Riazor para cubrir el lateral izquierdo. El conjunto herculino cerró con la Roma la fórmula de su llegada y el precio que tendrá que pagar por su incorporación en el futuro.

Tal y como informa Matteo Moretto, periodista especializado en deportes, Angeliño se convertirá en nuevo jugador del Dépor próximamente. El de Coristanco llegará en calidad de cedido con una opción de compra en el contrato fijada en unos dos millones de euros. Todas las partes están satisfechas con una fórmula que beneficia a ambos clubes y a un jugador que volverá a su tierra para ayudar al Dépor en LALIGA EA SPORTS.