El Deportivo busca una alternativa 'low cost' en el Sevilla y se mueve por Adrià Pedrosa

Ángel Cotán 29 JUL 2026 - 14:33h.

El club hispalense necesita aligerar el lateral izquierdo

El casting coruñés en el lateral izquierdo

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El Deportivo de A Coruña continúa apuntalando su plantilla para el esperado regreso a la élite nacional. Tras una primera fase de mercado estival en la que ha demostrado músculo pese a su condición de recién ascendido, la dirección deportiva blanquiazul centra todos sus esfuerzos en reforzar el lateral izquierdo. El casting coruñés lleva semanas abierto con el romanista Angeliño como primera opción, pero las exigencias económicas obligan a tantear otras opciones.

Desde el Sevilla FC, entidad con la que existe una muy buena relación, emerge una alternativa 'low cost' que comienza a ganar enteros. De hecho, los primeros pasos formales ya habrían iniciado, según informa el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com. Se trata de Adrià Pedrosa.

El Deportivo se mueve formalmente por el fichaje de Adrià Pedrosa

Según la citada fuente, el Dépor habría iniciado las conversaciones por un futbolista que no tiene sitio en el equipo que dirige Luis García Plaza. Tras una cesión en el Elche CF sin excesivo protagonismo, el Sevilla busca un nuevo destino para el futbolista catalán y así aligerar una demarcación en la que cuenta con hasta cuatro efectivos.

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Tras el flamante fichaje de Julio Díaz desde el Atlético de Madrid, Pedrosa tendría por delante a la citada incorporación rojiblanca, al capitán Gabriel Suazo y al canterano Oso, sensación en el pasado curso aunque su continuidad sigue siendo una incógnita.

Este contexto motiva el interés deportivista en un defensor con contrato en la capital de Andalucía hasta junio de 2028. El Sevilla no pondrá excesivas dificultades por esta operación y el salario de Pedrosa no es elevado. El lateral izquierdo podría discutir la titularidad a Giacomo Quagliata destacando por ser un perfil de futbolista cumplidor con la velocidad como su principal baza. Por el momento, los clubes inician contactos aunque Fernando Soriano sigue teniendo como prioridad el regreso a casa de Angeliño.