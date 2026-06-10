Fran Fuentes 10 JUN 2026 - 19:27h.

Otros clubes de LALIGA también tienen al lateral coruñés en la agenda

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Angeliño Tasende cobra fuerza para volver a LALIGA. El lateral zurdo, actualmente en la AS Roma, se postula para volver a LALIGA. Ya en su día expresó su anhelo de volver a jugar en el Deportivo de La Coruña, y ahora esa opción cobra fuerza. Sin embargo, no es la única propuesta que tendría sobre la mesa para volver al fútbol español. Y es que hay más de un equipo que necesita retocar esa posición, y que le plantea retos tanto o incluso más ilusionantes que volver a Riazor, como puede ser volver a jugar la UEFA Champions League.

Así las cosas, según informa el periodista Ángel García, de Cazurreando, Angeliño es una opción que maneja el Deportivo de La Coruña para la próxima temporada. Y es que, aunque Giacomo Quagliata haya sido titular indiscutible, la intención del club es la de elevar el nivel competitivo del equipo para competir en igualdad de condiciones y que no le suceda como a otros clubes que ascienden, que al año siguiente hacen una temporada muy pobre y vuelven a bajar por la vía rápida. En este sentido, para evitar convertirse en un 'equipo ascensor', el club hará una apuesta importante para asentarse en LALIGA EA SPORTS.

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En este sentido, el Dépor jugaría la carta emocional, que ya le llevó a reclutar a Lucas Pérez en Primera RFEF para volver a la élite. Ahora, con el equipo de vuelta en la máxima categoría, y con el respaldo de Abanca y Juan Carlos Escotet, la idea de Fernando Soriano pasa por formar un equipo competitivo y repatriar al jugador coruñés. Evidentemente, otros clubes pueden hacer ofertas mejores en lo económico e incluso proyectos deportivos un escalón por encima, aunque pocas cosas pueden seducir más a un deportivista confeso que jugar como local en Riazor en Primera división.

Sin embargo, el Deportivo no sería el único club interesado en su llegada. Y es que CA Osasuna también le mantiene en la agenda, según la citada información. En este sentido, la salida ya confirmada de Juan Cruz y la más que posible de Javi Galán dejan a Abel Bretones como el único jugador puro en esa posición. La estabilidad del proyecto rojillo en LALIGA EA SPORTS y la veteranía y oficio de Braulio Vázquez pueden suponer un plus a la hora de avanzar en esta operación.

El Real Betis le mantiene en su agenda y ofrece un proyecto donde jugar la Champions

Por último, hace dos meses avanzamos en ElDesmarque que Angeliño también era una opción para el Real Betis de cara al próximo mercado de fichajes. La posición ha traído de cabeza a Manuel Pellegrini en las últimas temporadas, con jugadores como Perraud, Júnior Firpo o Ricardo Rodríguez, quienes, por una u otra razón, no han dejado un rendimiento rotundo en la posición en los últimos años, siendo el suizo el que más regularidad ha mostrado de los tres. De este modo, el técnico chileno ha echado mano incluso del central Valentín Gómez en esa posición. Además, que el equipo verdiblanco juegue la Champions es un punto a favor para convencerle.

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En contra de su fichaje está que al jugador aún le restan dos años de contrato, con un salario razonablemente superior al que clubes como el Deportivo u Osasuna podrían ofrecer. Su valor de mercado asciende actualmente a 4.5 millones de euros, aunque, teniendo en cuenta que lo ficharon hace dos años por algo más de cinco 'kilos', tras dos temporadas de amortización, seguramente aceptarían una cantidad inferior. Lo que sí es evidente es que será necesario abonar un traspaso. Eso sí, su escasa participación en la Roma, primero por una bronquitis y posteriormente por decisión técnica, haría al conjunto italiano querer darle salida para ahorrarse su ficha. Habrá que esperar para ver quién da el primer paso y qué proyecto convence más a Angeliño.