El Deportivo maneja un plan de mercado alternativo para la defensa: sujeto a un acuerdo

Ángel Cotán 09 JUN 2026 - 18:13h.

Fernando Soriano tocará todas las piezas de la retaguardia

Fichaje prioritario en el ataque del Dépor

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El Deportivo de La Coruña se posiciona como uno de los posibles grandes animadores del mercado de fichajes en LALIGA EA Sports. Tras la lluvia de oficialidades del pasado fin de semana, la dirección deportiva herculina se enfoca en la casi decena de refuerzos que busca en esta ventana estival. Antonio Hidalgo cuenta con una buena base en su plantilla, aunque tanto el cuerpo técnico como Fernando Soriano están decididos a renovar todas las posiciones de la defensa.

Con la idea clara de firmar a un portero de nivel que eleve la competencia bajo palos, las dudas se centran en el eje de la defensa y los laterales. En cuanto a los centrales, Lucas Noubi y Miguel Loureiro tienen garantizada su continuidad, mientras que los casos de Dani Barcia y Arnau Comas están a debate.

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El último de ellos cuenta con papeletas para salir este verano, sin descartar la opción de una cesión para el canterano en un equipo puntero de la categoría de plata. Esto implicaría la llegada de dos nuevos centrales a Riazor, aunque Fernando Soriano también maneja un plan alternativo para la defensa.

El Deportivo maneja un plan de mercado alternativo para la defensa

Y está sujeto a un acuerdo. Concretamente al de Ximo Navarro, quien negocia su renovación con el Dépor, y como avanza SER Coruña Deportiva, aún hay diferencias entre las partes. La continuidad del veterano lateral alteraría el puzle de la defensa, permitiendo así a Antonio Hidalgo gozar de un comodín en una línea de cinco.

Así las cosas, si Ximo Navarro y el Deportivo alcanzan un acuerdo contractual, Fernando Soriano podría ejecutar un plan alternativo en el mercado. En lugar de fichar a dos centrales, siempre y cuando no se produzca la salida de algún zaguero, el club herculino podría decantarse finalmente por incorporar a un único central, aunque también a dos laterales nuevos, uno para cada banda.

Se valora positivamente el nivel mostrado por Ximo en el pasado curso, pero también su perfil dentro del vestuario. Con su renovación, el Deportivo mantendría a un líder más allá del terreno de juego y Antonio Hidalgo a un comodín para contextos puntuales de partido. Una renovación que podría provocar un cambio de plan en el mercado de fichajes.