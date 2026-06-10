Pau López apuesta por su continuidad en el Betis

Álvaro Borrego 10 JUN 2026 - 11:36h.

El guardameta tiene contrato hasta 2028 y no contempla una salida, mostrándose confiado de poder ser importante en la temporada Champions

La noticia es que no hay noticia en el Betis

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La llegada del verano trae consigo la habitual rumorología de cada año, con un sinfín de nombres ofrecimientos y situaciones inusuales. Se espera mercado de fichajes cargado de movimientos en el Real Betis, con más de una decena de operaciones entre llegadas y salidas, aunque el club reforzará su apuesta por la base de la plantilla que materializó el regreso a la Champions League 21 años después. Una hoja de ruta sobre la que permanecerá Pau López, a pesar de las dudas vertidas durante los últimos días. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, el jugador no tiene dudas en ese sentido. Tiene contrato hasta 2028 y en ningún caso contempla una posible salida, manteniéndose esperanzado por aportar su granito de arena en una de las temporadas más exigentes -e ilusionantes- de la década.

Aunque el lunar de la eliminación contra el Braga fuese todo un varapalo para las expectativas del club, más allá de ese partido la temporada de Pau López ha sido realmente buena. Nada más llegar agarró la titularidad y con él bajo palos el Real Betis solo perdió un partido casi tres meses, llegando a liderar la carrera por el Zamora a finales de septiembre, siendo también uno de los porteros menos goleados en la Europa League.

Un desgarro muscular sufrido a principios de noviembre lastró su temporada, dado que a partir de entonces Álvaro Valles se consolidó como el portero titular en LaLiga. A su favor quedan aquel penalti salvador contra el Espanyol en el último minuto o sus paradas claves contra Osasuna, Real Sociedad, Espanyol o Villarreal. Cierto es que perdió protagonismo en el campeonato doméstico en detrimento de su compañero, pero resultó más que evidente que el Real Betis subió el nivel de la portería respecto a los años anteriores.

Sea como fuere, la postura del futbolista es firme. Pau López sueña con jugar la Champions League de verdiblanco y por el momento -salvo que el club le invite a lo contrario- no está en disposición de plantear ninguna salida, con un contrato vigente hasta 2028 y las certezas de que todavía puede aportarle seguridad a la portería verdiblanca. Si nada cambia, el catalán, Álvaro Valles y Manu González (como tercer portero) serán los guardametas del Real Betis para la 26/27.