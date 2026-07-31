Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 12:56h.

Así está el mercado del Dépor

Antonio Hidalgo alucina con Aubameyang y explica cómo están Yeremay y los demás lesionados del Dépor: "No queremos riesgos"

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La ambición del proyecto del Dépor está quedando patente en el mercado de fichajes que está orquestando Fernando Soriano en el verano de regreso a LALIGA EA Sports con fichajes como el de Aubameyang. En sala de prensa, Antonio Hidalgo ha hablado sobre las necesidades que quedan en la plantilla, con un lateral que apunta a ser Angeliño, y con la situación de los futbolistas que aún podrían salir de Riazor.

Antonio Hidalgo, sobre el mercado de fichajes del Dépor

Las pretemporadas con el mercado abierto: "Lo he hablado con ellos, nada diferente a lo que me ha pasado en cada pretemporada anterior, como entrenador y como cuando era jugador. Hay jugadores que vienen y salen, es el día a día del fútbol. Respetar a todos los futbolistas que tenemos y tratarles de la misma manera, Es una evidencia que, a la hora de hacer tareas y repartir minutos en partidos, se hace prácticamente imposible darle a todos. Hemos sido claros con todos ellos para ver la situación de cada uno y, a partir de ahí, son situaciones de jugadores que tienen que solucionar los jugadores con el club".

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Qué falta en la plantilla: "Somos una cantidad importante de jugadores ahora mismo entrenando, tenemos que ver esa situación de cómo queda la plantilla. En el lateral izquierdo, se va a intentar firmar un jugador ahí. Tenemos a Giaco y tenemos la posibilidad de David, que puede hacer esa función también. Vamos a ver cómo acaba el puzle para ver qué vamos necesitando".

Importancia de la cantera: "La idea del club y nuestra idea es la misma desde el primer día que llegué. Se me transmitió la importancia de la cantera, de contar con un número de jugadores en la primera plantilla y lo hemos ido cumpliendo. El año pasado ya incorporamos a Bil y a Noé. Veremos el recorrido de esos jugadores, como vienen siendo los nuevos canteranos que vienen participando. La importancia de la cantera es mucha porque el club también se la da".

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Salida de Dani Barcia: "Esto es fútbol profesional. Tienes que competir cada momento de tu carrera, demostrar siempre que puedes estar preparado. Veremos las situaciones que se van dando hasta final de la pretemporada y a ver cómo queda el puzle y qué decisiones tomaremos en esas posiciones. Lo importante es el crecimiento de nuestros jugadores. En las pretemporadas, nos pasa a todos, hay que ver la cantidad de minutos que podemos dar a según qué jugadores, ver la competencia, ver cómo queda la plantilla e ir tomando las mejores decisiones para el club y los jugadores".

Situación de Arnau Comas: "Son jugadores que nos dieron muchísimo. Tienen esa competencia ahora mismo. Tenemos a Lou fuera de la rotación ahora mismo y eso también nos dará alguna alternativa más y, al final de la pretemporada, tomaremos las decisiones oportunas. Lo tenemos que tomar con normalidad. Es evidente que todo el mundo quiere saber qué va a pasar con su situación, pero hay diferentes situaciones que hay que valorar. Tenemos que ver el rendimiento de cada uno esta pretemporada, que para eso están las pretemporadas y, a partir de ahí, tomar decisiones".

Fichaje de Angeliño: "Es un jugador que no está aquí, está en otro equipo y poco más puedo decir sobre eso".