Pablo Sánchez 29 JUL 2026 - 23:03h.

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El internacional gabonés Pierre-Emerick Aubameyang se estrenó como goleador con el Deportivo en la victoria por la mínima ante el CD Lugo (1-0), la segunda de los deportivistas en esta pretemporada. Antonio Hidalgo apostó de inicio por la pareja Aubameyang-Zakaria Eddahchouri y ambos fabricaron la primera ocasión nada más arrancar el duelo. El gabonés asistió y el remate cruzado de Zakaria lo desvió a córner Fernando Embadje. En la siguiente acción, una salida en falso del portero guineano casi la aprovecha Aubameyang para estrenarse con la camiseta deportivista.

El nuevo Lugo de Borja Fernández no renunció al balón pese a tener un rival de LALIGA EA SPORTS enfrente e incluso disfrutó de alguna ocasión -un disparo del argentino Nico Reniero fue la más clara- antes de que el Dépor se adelantase en el tiempo añadido del primer tiempo. Antes de eso, Zakaria Eddahchouri casi marca después de una mala salida de Embadje, que enmendó su fallo con una gran mano para evitar el tanto del delantero neerlandés, al que pretende el Sporting de Gijón.

En la recta final del primer tiempo, llegó la acción que desniveló el partido. El Lugo pidió penalti por mano de Dani Barcia dentro del área coruñesa. La colegiada María Eugenia Gil Soriano no pitó nada y el Dépor armó un rápido contraataque que culminó Aubameyang de manera espectacular con una picada ante Fernando Embadje. Es el primer gol con el Deportivo del gabonés, el fichaje estrella del club gallego para su vuelta a Primera.

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Las redes alucinan

El primer gol de Aubameyang con el Dépor corrió como la pólvora en las redes sociales. La afición herculina alucinó con la definición y elevó la ilusión de cara a la temporada que se avecina. Mensajes como los que recopilamos a continuación lo evidencian: