Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 21:45h.

Gijselhart alaba a Aubameyang por su adaptación

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Fernando Soriano está tejiendo un proyecto muy ambicioso para el regreso del Deportivo de A Coruña a LALIGA EA Sports con fichajes como el de Pierre Aubameyang. El delantero gabonés se estrenó este sábado en el amistoso del conjunto coruñés en el Carlos Tartiere y sus compañeros ya destacan el "ejemplo" que está dando con su veteranía en el vestuario.

La plantilla deportivista es una de las más jóvenes de Primera División y ahí cobra importancia la figura de futbolistas como el ex del Barça, Arsenal, Borussia Dortmund o Marsella. Tras la salida de veteranos como Escudero, Cristian Herrera o Stoichkov, el africano apunta a convertirse en un referente en el Dépor, también por su experiencia.

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Así lo ha reconocido Teun Gijselhart, que habló tras el 0-0 del Deportivo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere alabando lo bien que había aterrizado Aubameyang en el vestuario: "Auba, con nosotros, muy bien. Es un ejemplo para todos y se ha adaptado rápido también. Nosotros estamos muy felices y contentos con él".

"Hizo años muy top y es increíble estar con él en el vestuario", explicó el centrocampista neerlandés sobre lo que ha implicado personalmente compartir equipo con el internacional con las panteras.

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Teun Gijselhart se atreve ya con el español

Teun Gijselhart se atrevió hablando en español a las pocas semanas de llegar en sus declaraciones posteriores al choque del Deportivo, del que el centrocampista sacó conclusiones positivas por el nivel del rival: "La temporada pasada estuvieron en Primera. Nos ha valido como hemos visto para coger ritmo y para coger minutos. Poco a poco".

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El centrocampista partió como suplente en el choque en Oviedo después de haberse estrenado como titular y goleador en el primer amistoso de pretemporada, ante el Compostela en Santiago: "Estoy tranquilo y contento y, como digo, poco a poco".

Por último, Gijselhart no pudo dar muchas más pistas sobre la lesión de Alti, que pidió el cambio a mediados de la primera mitad: "Alti, de verdad que no lo he visto todavía. Vamos a ver".