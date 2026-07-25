Los detalles de la nueva camiseta del Dépor por el Día de Galicia con homenaje al mar y A Coruña

Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 13:30h.

El Deportivo llevará la Cruz de San Andrés

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El RC Deportivo de A Coruña ha aprovechado este 25 de julio y el Día de Galicia para anunciar su tercera camiseta de cara a la temporada del regreso a LALIGA EA Sports. El cuadro herculino lucirá una zamarra con una base de color blanco con la Cruz de San Andrés en la parte frontal en homenaje a la región, al mar y a la ciudad de A Coruña.

El club ha compartido un vídeo en el que se ve a marineros por el Atlántico vistiendo la que será la tercera equipación deportivista tras la primera clásica blanquiazul y la segunda azul marino. La cruz azul del pecho representa a la Cruz de San Andrés con la que se reconoce a los navegantes coruñeses por todo el mundo y qué mejor fecha que anunciarlo que el Día da Patria Galega.

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Comunicado del Dépor con la tercera camiseta del Dépor

El RC Deportivo completa sus equipaciones para la temporada 2026-27 con una camiseta en la que el club vuelve a rendir homenaje a Galicia el 25 de julio (coincidiendo con el Día de Galicia). Una propuesta en la que el Club encuentra en el mar y en la tradición marinera la mejor forma de expresar ese vínculo con la tierra a la que pertenece.

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La nueva equipación tiene como gran protagonista la Cruz de San Andrés, en la parte frontal del diseño, como un símbolo ligado históricamente a la tradición marítima coruñesa. Durante el siglo XIX, esta cruz formó parte de la enseña de la provincia marítima de A Coruña, convirtiéndose en un elemento reconocible más allá de las fronteras.

El RC Deportivo recupera este símbolo como una expresión de la identidad atlántica que comparten Galicia, A Coruña y el propio Club. Una referencia al mar, a la tradición marinera y a una forma de entender el territorio que forma parte del deportivismo desde sus orígenes. La Cruz de San Andrés representa ese vínculo permanente entre el deportivismo, el Atlántico y la ciudad que vio nacer al Club.

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El diseño apuesta por el blanco como fondo, intercalado con el renovado azul Dépor, color protagonista de la recientemente actualizada identidad visual del Club. Con este se dibuja la Cruz de San Andrés, que incorpora un patrón gráfico inspirado en el movimiento de las olas.

Como ya ocurrió con la primera y la segunda equipación, la camiseta incorpora el parche conmemorativo del 120 aniversario, un distintivo que acompaña todas las equipaciones de esta temporada tan especial para la entidad y que recuerda más de un siglo de historia del Club.